Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Хайкоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Хайкоу на русском языке, цены от $16. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
9.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
Начало: Трансфер от отеля
«Храм Юнцин — жемчужина дзен-буддизма Продолжите путешествие к храму Юнцин, основанному во времена династии Тан»
$339.80 за всё до 9 чел.
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+МГВ Цюнсшань Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Погружение в историю Китая Познакомьтесь с богатым прошлым династии Мин, посетив храм предков Угун — знаковое историческое место в Хайкоу»
$16.41 за билет
День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс
Увидеть храмы, стать ремесленником и зайти в облачную библиотеку
«Парк Биган Мацзу (1 ч)Вы побываете в храмовом комплексе, который посвящён верному сановнику Бигану и богине моря Мацзу»
12 мар в 08:30
13 мар в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хайкоу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайкоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин;
  2. Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин;
  3. День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс.
Какие места ещё посмотреть в Хайкоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Хайкоу в марте 2026
Сейчас в Хайкоу в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 450.
Экскурсии на русском языке в Хайкоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от $16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май