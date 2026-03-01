Индивидуальная
до 6 чел.
Культурный тур по Хайкоу: история, традиции и творческие мастер-классы
Начало: Трансфер от отеля
$367.65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по природным и культурным достопримечательностям Хайкоу
Начало: Трансфер от отеля
$367.31 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
Начало: Трансфер от отеля
$339.80 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс
Увидеть храмы, стать ремесленником и зайти в облачную библиотеку
Завтра в 08:30
5 мар в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
От древнего лавового поля до шумных городских рынков
Завтра в 08:30
5 мар в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.
