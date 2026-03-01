Мои заказы

Выездные экскурсии из Хайкоу

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» в Хайкоу на русском языке, цены от $16. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Билеты
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Начало: Кс5ДжВ+ГК Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
$43.99 за билет
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
$43.99 за билет
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+МГВ Цюнсшань Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
$16.41 за билет
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
От древнего лавового поля до шумных городских рынков
12 мар в 08:30
13 мар в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.
Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней
Начало: У входа в парк вулканов
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от $300 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хайкоу в категории «Выездные»

