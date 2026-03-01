Билеты
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Начало: Кс5ДжВ+ГК Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
$43.99 за билет
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
$43.99 за билет
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+МГВ Цюнсшань Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
$16.41 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
От древнего лавового поля до шумных городских рынков
12 мар в 08:30
13 мар в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней
Начало: У входа в парк вулканов
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от $300 за всё до 12 чел.
Какие места ещё посмотреть в Хайкоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Хайкоу в марте 2026
Сейчас в Хайкоу в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 16 до 450.
