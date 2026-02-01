Индивидуальная
до 10 чел.
День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс
Увидеть храмы, стать ремесленником и зайти в облачную библиотеку
4 фев в 08:30
5 фев в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
От древнего лавового поля до шумных городских рынков
4 фев в 08:30
5 фев в 08:30
от €450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней
Начало: У входа в парк вулканов
4 фев в 10:00
5 фев в 10:00
от $300 за всё до 12 чел.
