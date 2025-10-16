Индивидуальная
до 12 чел.
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
16 окт в 09:00
18 окт в 09:00
$280 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропический сафари-парк (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
Сегодня в 09:00
17 окт в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Остров обезьян (Санья, о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Санье (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$280 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Центр Буддизма Хайнань
Начало: Обговаривается лично
16 окт в 09:00
18 окт в 09:00
$280 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Термальные Источники Хайнань
Начало: Обговаривается лично
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтический Парк Хайнань
Начало: Обговаривается лично
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Прогулка на Яхте вдоль берегов Саньи
Начало: Обговаривается лично
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$470 за всё до 12 чел.
