Билеты
Хайкоу: входной билет в геопарк Лэйцюн
Начало: Feng Jing Lu, Xiu Ying Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sh...
«Билеты действительны только в указанную дату»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
$18.10 за билет
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+MGW Qiongshan District, Хайкоу, Хайнань, Кита...
«Билеты действительны только в указанную дату»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
$16.41 за билет
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань...
«Билеты действительны только в указанную дату»
Завтра в 10:00
23 окт в 10:00
$43.99 за билет
Билеты
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Начало: X5JV+GQ Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Билеты действительны только в указанную дату»
Завтра в 11:00
23 окт в 11:00
$43.99 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Хайнани в категории «Билеты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайнани
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Хайнани в октябре 2025
Сейчас в Хайнани в категории "Билеты" можно забронировать 4 экскурсии от 16 до 43.99.
Экскурсии на русском языке в Хайнани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Билеты», цены от $16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь