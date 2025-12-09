Откройте для себя природное и духовное наследие Хайнаня.
Прогуляйтесь среди потухших вулканов и лавовых туннелей, насладитесь обедом в деревенском доме и посетите легендарный храм Юнцин, где прошлое оживает в камне и нефрите.
Описание экскурсииПарк вулканических кратеров — сердце острова Хайнань Исследуйте уникальный парк, где сосредоточены 40 вулканов и более 30 лавовых туннелей. Здесь можно подняться к кратеру Мааньлин — самой высокой точке Хайкоу (222,8 м) и полюбоваться панорамой острова. Дорога проложена среди тропических растений и древних построек, возведённых из базальта. После прогулки вас ждёт уютный обед в традиционном фермерском доме. Попробуйте блюда местной кухни, приготовленные по старинным рецептам — настоящий вкус провинции Хайнань. Храм Юнцин — жемчужина дзен-буддизма Продолжите путешествие к храму Юнцин, основанному во времена династии Тан. Этот храм, когда-то входивший в число «восьми живописных мест Чэнмая», известен архитектурой в стиле «Семи залов Гарана» эпохи Сун. Здесь можно увидеть 42 статуи Будды из бирманского белого нефрита и прикоснуться к духовным корням Хайнаня. Важная информация:
- Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок и людей старше 75 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк вулканических кратеров
- Вулкан Мааньлин
- Храм Юнцин
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от и до отеля
- Посещение вулканического парка
- Посещение храма Юнцин
- Обед в местном фермерском доме
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок и людей старше 75 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
