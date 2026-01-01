Водная прогулка
Центр буддизма на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
«Священные места храма Наньшань Храм расположен у самого моря, среди зелёных холмов, где царит умиротворённая атмосфера и ощущается особая энергия»
$280 за всё до 12 чел.
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+МГВ Цюнсшань Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Погружение в историю Китая Познакомьтесь с богатым прошлым династии Мин, посетив храм предков Угун — знаковое историческое место в Хайкоу»
$16.41 за билет
Индивидуальная
до 9 чел.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
Начало: Трансфер от отеля
«Храм Юнцин — жемчужина дзен-буддизма Продолжите путешествие к храму Юнцин, основанному во времена династии Тан»
$339.80 за всё до 9 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хайнани в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайнани
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Хайнани в феврале 2026
Сейчас в Хайнани в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 339.80.
Экскурсии на русском языке в Хайнани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Святые места», цены от $16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель