Билеты
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Начало: X5JV+GQ Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Погружение в мир фантазий Проведите целый день в Changying Universal 100 Fantasy Paradise — грандиозном парке развлечений в Хайкоу, где царит атмосфера радости, азарта и творчества»
Завтра в 11:00
23 окт в 11:00
$43.99 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропический сафари-парк (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
«Хайнань, Китай) Добро пожаловать в тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии»
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтический Парк Хайнань
Начало: Обговаривается лично
23 окт в 09:00
24 окт в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
