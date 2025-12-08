Описание водной прогулкиИндивидуальная прогулка на яхте вдоль береговой линии острова Санья (Хайнань) Отправьтесь в личное морское путешествие по лазурным водам Южно-Китайского моря! Вас ждёт индивидуальная прогулка на яхте в компании до 10 человек — идеальный вариант для отдыха с семьёй, друзьями или романтической поездки вдвоём. Маршрут проходит вдоль живописной береговой линии острова Санья — одного из самых красивых мест Хайнаня. Вы сможете насладиться панорамой побережья, сделать потрясающие фотографии и почувствовать настоящую атмосферу роскошного отдыха. Разрешено купание — сделайте остановку в открытом море, окунитесь в тёплые волны и почувствуйте свободу океана. Для желающих — рыбалка прямо с борта яхты, а также прохладительные напитки и свежие фрукты, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Расписание: 3-часовые прогулки проходят ежедневно: 09:00 — 12:00 12:00 — 15:00 15:00 — 18:00 Включено: напитки, фрукты, рыбалка Не включено: трансфер (по желанию, можем организовать отдельно) 50$ 1-6 чел 100$ 7-12 чел Стоимость: 470$ за яхту Важная информация: С собой взять полотенце, мазь от загара. Напитки и питание можно взять с собой 🙏
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- С собой взять полотенце, мазь от загара
- Напитки и питание можно взять с собой 🙏
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
