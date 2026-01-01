Индивидуальная
до 6 чел.
Культурный тур по Хайкоу: история, традиции и творческие мастер-классы
Начало: Трансфер от отеля
$367.65 за всё до 6 чел.
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
$21.23 за человека
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань...
«Рядом вас ждут водные горки, бассейны и аттракционы для всех возрастов — идеальное место для семейного отдыха и беззаботных развлечений»
$43.99 за билет
Билеты
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Начало: X5JV+GQ Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Аттракционы и шоу для всех Вас ждут американские горки, карусели, 3D и 4D‑кинотеатры, а также красочные представления»
$43.99 за билет
Индивидуальная
до 12 чел.
Термальные Источники Хайнань
Начало: Обговаривается лично
$250 за всё до 12 чел.
