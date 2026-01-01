Мои заказы

Развлечения в Хайнани

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Хайнани на русском языке, цены от $21. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Культурный тур по Хайкоу: история, традиции и творческие мастер-классы
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Трансфер от отеля
$367.65 за всё до 6 чел.
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
Круиз
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
$21.23 за человека
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Билеты
Начало: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань...
«Рядом вас ждут водные горки, бассейны и аттракционы для всех возрастов — идеальное место для семейного отдыха и беззаботных развлечений»
$43.99 за билет
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Билеты
Начало: X5JV+GQ Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Аттракционы и шоу для всех Вас ждут американские горки, карусели, 3D и 4D‑кинотеатры, а также красочные представления»
$43.99 за билет
Термальные Источники Хайнань
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Начало: Обговаривается лично
$250 за всё до 12 чел.

Сколько стоит экскурсия по Хайнани в январе 2026
Сейчас в Хайнани в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 21 до 367.65.
Экскурсии на русском языке в Хайнани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», цены от $21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март