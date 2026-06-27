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Его выращивают читать дальше уменьшить вручную с VII века, а рецептура приготовления внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Чайные плантации Ханчжоу — это лучшее место для того, чтобы погрузиться в чайную культуру Китая! Приглашаем вас отправиться в это увлекательное приключение вместе с нами. Ханчжоу — это одна из чайных столиц Китая, где выращивается чай с «императорским статусом». Лунцзин или «Колодец Дракона» — это не просто чай, а настоящий символ китайской чайной культуры.Его выращивают

Татьяна Ваш гид в Ханчжоу Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $240 за человека 🇷🇺 русский 3 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ханчжоу — это одна из чайных столиц Китая и родина легендарного зелёного чая Лунцзин! Это лучшее место, чтобы познакомиться с чайной культурой Китая, ведь плантации находятся всего в 40-60 минутах езды из центра города. Данную экскурсию проводят только русские гиды из нашей команды, которые глубоко погружены в чайную культуру Китая и с удовольствием поделится своей страстью к чаю вместе с вами. Это не просто поездка на плантации, а глубокое погружение во все нюансы производства китайских чаев и возможность открыть для себя этот напиток с новой стороны! Что вас ждет: Прогуляемся по чайной деревне Жители деревни уже более 1000 лет выращивают и производят зеленый чай Лунцзин. Это место входит в топ-5 географически охраняемых зон для выращивания: именно здесь производится самый элитный и качественный вид чая Лунцзин. Мы с вами увидим, как живут жители чайной деревни в настоящее время. Посетим чайный дом семьи производителей Это аутентичное пространство, где более 15 поколений одна семья выращивает и производит чай, передавая свои знания из поколения в поколение. Здесь вас ждёт настоящее погружение в чайную культуру. Поднимемся на чайные плантации Прямо из чайного дома мы с вами отправимся на бескрайние плантации. Насладимся видами, а также узнаем все тонкости сбора чайных листочков. Здесь же сделаем красивые фотографии и видео на дрон. Поучаствуем в чайной церемонии с китайским мастером На церемонии мы с вами попробуем 4 вида чая: 2 чая с местной плантации, а также 2 чая из нашей личной коллекции! Пока китайский мастер будет заваривать чай по всем правилам, наш гид расскажет про все нюансы этого процесса. Дополнительные активности в чайном доме, которые можно добавить к программе: 1. Сбор чайных листочков и обжарка Под руководством нашего гида у вас будет возможность собрать чайные листы, далее сотрудники чайного дома их обжарят, и ваш чай будет готов! Продолжительность: 30-45 мин займет сбор чая Стоимость: 100 юаней с человека + стоимость собранного чая (с конца марта по май цена зависит от даты сбора, в остальные даты до сентября включительно можно забрать бесплатно) 2. Мастер-класс по росписи традиционного китайского веера Продолжительность: 10-15 мин Стоимость: 30 юаней за веер 3. Мастер-класс по приготовлению матчи традиционным китайским способом + роспись на чайной пенке Продолжительность: 30 мин Стоимость: 30 юаней с человека 4. Аренда традиционного костюма Стоимость: 30 юаней с человека. Есть женские и детские костюмы

Начать экскурсию можно в любой день с 10 утра, самое позднее время начала экскурсии - с 14:30. Обратите внимание, что дорога до чайной деревни в среднем занимает 40-60 мин из центра Ханчжоу Выбрать дату