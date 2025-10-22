Мои заказы

Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации

Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
Ханчжоу был одной из столиц Древнего Китая и важным торговым центром на Великом шёлковом пути. Город лежит на берегу воспетого в китайской поэзии озере Сиху. Побывав здесь, вы поймёте, почему это место считается воплощением идеального китайского пейзажа.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации© Варвара
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации© Варвара
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации© Варвара
Описание экскурсии

Храм Линьинь

  • Мы побываем в одном из древнейших буддийских монастырей Китая и знаменитой локации из шоу «Сокровища императора»
  • Я объясню, в чём уникальность этого архитектурного ансамбля и религиозного центра
  • Вы полюбуетесь многочисленными павильонами, пагодами и скульптурами из дерева и бронзы, а также высеченными из скал изваяниями Будды и бодхисаттв
  • Увидите скалу Фэйлайфэн
  • И поймёте, почему сюда приезжают со всего мира, чтобы погрузиться в созерцание гармонии культуры, природы и истории

Пагода Лейфэн

  • Мы отправимся на лодке по озеру Сиху на южный берег, чтобы увидеть самую старую красочную бронзовую пагоду в Китае
  • Я расскажу о её истории, и мы полюбуемся потрясающей панорамой озера и современной части Ханчжоу

Национальный музей чая

  • Вы выясните, почему чай — это неотъемлемая часть культуры Китая уже на протяжении многих веков
  • Разберётесь, как чай, произведённый в Ханчжоу, стал популярен за пределами страны
  • И попробуете чай в деревне потомственных производителей чая Лунцзин

Торговая улица Хэфан

В 13 веке это было оживлённое торговое место с множеством магазинов, ресторанов и чайных, а также важный политический и культурный центр города. Сегодня здесь продают сувениры из шёлка и жемчуга, и при желании можно попробовать китайскую уличную еду. Также зайдём в мини-музей цветных металлов.

Чайная церемония

  • Мы прогуляемся по чайной плантации, где уже пять поколений одной семьи выращивают чай Yang Tea
  • Приветливые девушки покажут технологию сбора чая, расскажут о процессах ферментации и ароматизации
  • Вы примете участие в чайной церемонии, а в подарок каждый путешественник получит коробочку знаменитого чая «Колодец дракона» и научится заваривать его по всем правилам

Если захотите, во время прогулки я поснимаю вас на камеру телефона, а после экскурсии отправлю короткое видео на память об этом восхитительном дне.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на такси премиум-класса Toyota с профессиональным водителем
  • Возможно увеличение количества участников до 5 человек с трансфером на минивэне Buick, доплата за трансфер составит $150
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — $60 с чел.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — Храм Линьинь — 75 юаней ($10,5) с чел.
    — Пагода Лэйфен — 40 юаней ($15,6) с чел.
    — Музей чая и прогулка по чайным плантациям — 50 юаней ($7) с чел.
    — Чайная церемония — 200 юаней ($40) с чел.
  • В стоимость не входят расходы на перекус — в среднем 50–100 юаней ($7–14) с чел.
  • Часть оплаты вы вносите на сайте, остаток можно оплатить на месте наличными в долларах или юанях. Возможно оплатить безналично в
    рублях по договору на ИП в РФ (+10%) или через платёжный терминал на месте экскурсии с помощью карты Union Pay Россельхозбанка или АТБ банка

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара
Варвара — ваш гид в Ханчжоу
Провела экскурсии для 309 туристов
Меня зовут Варвара. Я профессиональный гид-переводчик с лицензией. Владею русским, английским и китайским языками. Живу в городе Ханчжоу с 2018 года. С удовольствием встречу своих уважаемых гостей в отеле или
читать дальше

на вокзале, проведу обширную обзорную экскурсию по городу с остановками и подробным изучением главных достопримечательностей. Организую транспорт — автомобиль премиум-класса или минивэн по вашему желанию, в зависимости от количества участников. Если необходимо, то кроме экскурсий могу сопровождать клиентов на выставках, фабриках, при переговорах и любых взаимодействиях с китайскими партнёрами по бизнесу.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Анастасия)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Елена)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Виктория)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Марина)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Марина)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Марина)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Марина)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Марина)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Егораева)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Егораева)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Егораева)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Егораева)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Екатерина)Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации (Екатерина)
наталья
наталья
23 окт 2025
Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
Вероника
Вероника
21 окт 2025
Варвара - наш подарок судьбы после долгих мучений) не задумываясь, рекомендуем ее для всех и каждого, приехавшего в Китай!
Анастасия
Анастасия
27 сен 2025
Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид,
Н
Наталия
27 сен 2025
Хочу поблагодарить Варвару за замечательную экскурсию и отличную организацию. Варвара всегда была на связи, давала четкие инструкции. Транспорт на маршруте, входные билеты - все продумано. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий. Варвара очень приятный, легкий и тактичный человек. Спасибо большое 🌷
Елена
Елена
23 сен 2025
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть многоЧудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много
В
Виктория
15 сен 2025
Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и
читать дальше

культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам)
Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило.
Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))
Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания
Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.

Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. ЭтоЯ редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. ЭтоЯ редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. ЭтоЯ редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. ЭтоЯ редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. ЭтоЯ редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. ЭтоЯ редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. ЭтоЯ редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это
Ульяна
Ульяна
7 сен 2025
Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и
читать дальше

темп подстраиваются под вас, что делает экскурсию комфортной.

Варвара — интересный, позитивный человек, с которым приятно общаться. Отдельный плюс, что экскурсия была на русском языке и индивидуально выстроенная под наши интересы — удалось узнать намного больше и глубже. Кроме того, Варвара дала нам много полезных советов для оставшихся дней в Шанхае.

С удовольствием рекомендуем!

М
Марина
2 авг 2025
Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида
читать дальше

Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.

Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!

Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман доПосетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман доПосетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман доПосетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман доПосетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до
Е
Егораева
7 июл 2025
Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!

Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю
читать дальше

её за столь прекрасную экскурсию! Мы посетили невероятно красивый храмовый комплекс с завораживающими видами и даже услышали песнопения монахов. Далее Варвара нас отвела в место, где специально для нас провели чайную церемонию с вкусными угощениями (особенно запомнились сушёные водоросли с рисом). В завершение мы прокатились на лодке по озеру Сиху — было невероятно красиво и атмосферно в дождливую погоду.

Отдельное спасибо Варваре за помощь в покупке билетов: в Дисней, в цирк, на скоростной поезд. Она помогла не только с самой покупкой, но и отвечала на все мои вопросы и переживания.

Обязательно еще посещу другие экскурсии у Варвары!

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
Екатерина
Екатерина
21 июн 2025
Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места, о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом
читать дальше

комплексе - виды просто завораживают! Варвара отвела на чайные плантации - место с очень сильной энергетикой и красивейшими видами, а так же провели для меня - чайную церемонию с вкусными угощениями! Варвара помогла с организацией покупки билетов, такси, настройкой алипея и дала дельные советы по путешествию в Китае! Если бы не Варвара - Китай не открылся для меня с такой интересной стороны и новыми знаниями и прекрасными видами! С Варварой было очень приятно провести день и пообщаться, очень добрый и красивый человек с невероятной своей жизненной историей! Благодарю от всего сердца! Если приеду еще в Китай - то обязательно с Варварой)

Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые
F
Fedor
21 мая 2025
Благодарим Варвару за интересную экскурсию в Ханчжоу, заботу (помощь в покупке билетов на поезд из Шанхая, настройка сервиса по оплате, бронирование ресторанов и прочее) и внимательность ко всем нашим пожеланиям!
читать дальше

Обязательно будем рекомендовать всем друзьям и коллегам! 🙏👍❤️

PS Совет от нас: берите машину с водителем. Сэкономите кучу времени и сможете отдохнуть между локациями, даже не думайте брать или не брать, точно брать!👌

О
Олег
17 апр 2025
Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин - традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа
читать дальше

поехало в храмы, парки, на озера и, в целом, на природу!!! И только благодаря знаниям и организационным способностям Варвары мы посетили все достопримечательности по программе, причем без длинных очередей и, какам-то образом, минуя большие скопления китайских туристов. Отличная продуманная программа, удобный маршрут, достойные места. Ко всему необходимо добавить весеннее цветение, свежую зелень и великолепную погоду. В довершении для по нашей просьбе Варвара организовала нам трансферт на Х-шоу Ханчжоу - аналог Цирка-дю-солей и проводила вокзал на вечерний поезд до Шанхая. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет отдохнуть от шума городов и познакомиться с китайской культурой.

И
Ирина
2 апр 2025
Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши пожелания, помогла с обменом, покупкой билетов в цирк, Диснейленд, поезд!!! В общем рекомендую на все 100%
И просто замечательный человек 😍
Спасибо!!! Думаю еще увидимся)
Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи.
В
Виктория
25 мар 2025
Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше мест и для неспешных прогулок по паркам и для знакомства
читать дальше

с историей Китая. Варвара замечательный гид, очень хорошо владеет информацией, рассказывает интересно и содержательно - и об объектах посещения и о жизни в Китае. Чутко реагировала на наши пожелания по маршруту и таймингу, все перемещения очень хорошо организованы. Прогулка с гидом была самым правильным решением - мы не потеряли время в очередях, правильно распределили время и посмотрели именно то, что хотели.
Была бы очень рада побывать на ее экскурсиях еще раз!

Ирина
Ирина
17 мар 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много интересного, узнали много нового для себя, загадали желание), побывали на чайной церемонии, погуляли по
читать дальше

чайным плантациям. Трансфер был более чем комфортабельным. В конце экскурсии наш гид проводила нас до железнодорожного вокзала. Варвара - прекрасный гид, рекомендуем всем посетить ее экскурсии, очень рады были с ней познакомиться). Спасибо за прекрасный день, Варя!

Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали многоЭкскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много

