Ханчжоу был одной из столиц Древнего Китая и важным торговым центром на Великом шёлковом пути. Город лежит на берегу воспетого в китайской поэзии озере Сиху. Побывав здесь, вы поймёте, почему это место считается воплощением идеального китайского пейзажа.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Храм Линьинь
- Мы побываем в одном из древнейших буддийских монастырей Китая и знаменитой локации из шоу «Сокровища императора»
- Я объясню, в чём уникальность этого архитектурного ансамбля и религиозного центра
- Вы полюбуетесь многочисленными павильонами, пагодами и скульптурами из дерева и бронзы, а также высеченными из скал изваяниями Будды и бодхисаттв
- Увидите скалу Фэйлайфэн
- И поймёте, почему сюда приезжают со всего мира, чтобы погрузиться в созерцание гармонии культуры, природы и истории
Пагода Лейфэн
- Мы отправимся на лодке по озеру Сиху на южный берег, чтобы увидеть самую старую красочную бронзовую пагоду в Китае
- Я расскажу о её истории, и мы полюбуемся потрясающей панорамой озера и современной части Ханчжоу
Национальный музей чая
- Вы выясните, почему чай — это неотъемлемая часть культуры Китая уже на протяжении многих веков
- Разберётесь, как чай, произведённый в Ханчжоу, стал популярен за пределами страны
- И попробуете чай в деревне потомственных производителей чая Лунцзин
Торговая улица Хэфан
В 13 веке это было оживлённое торговое место с множеством магазинов, ресторанов и чайных, а также важный политический и культурный центр города. Сегодня здесь продают сувениры из шёлка и жемчуга, и при желании можно попробовать китайскую уличную еду. Также зайдём в мини-музей цветных металлов.
Чайная церемония
- Мы прогуляемся по чайной плантации, где уже пять поколений одной семьи выращивают чай Yang Tea
- Приветливые девушки покажут технологию сбора чая, расскажут о процессах ферментации и ароматизации
- Вы примете участие в чайной церемонии, а в подарок каждый путешественник получит коробочку знаменитого чая «Колодец дракона» и научится заваривать его по всем правилам
Если захотите, во время прогулки я поснимаю вас на камеру телефона, а после экскурсии отправлю короткое видео на память об этом восхитительном дне.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на такси премиум-класса Toyota с профессиональным водителем
- Возможно увеличение количества участников до 5 человек с трансфером на минивэне Buick, доплата за трансфер составит $150
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — $60 с чел.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— Храм Линьинь — 75 юаней ($10,5) с чел.
— Пагода Лэйфен — 40 юаней ($15,6) с чел.
— Музей чая и прогулка по чайным плантациям — 50 юаней ($7) с чел.
— Чайная церемония — 200 юаней ($40) с чел.
- В стоимость не входят расходы на перекус — в среднем 50–100 юаней ($7–14) с чел.
- Часть оплаты вы вносите на сайте, остаток можно оплатить на месте наличными в долларах или юанях. Возможно оплатить безналично в
рублях по договору на ИП в РФ (+10%) или через платёжный терминал на месте экскурсии с помощью карты Union Pay Россельхозбанка или АТБ банка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Ханчжоу
Провела экскурсии для 309 туристов
Меня зовут Варвара. Я профессиональный гид-переводчик с лицензией. Владею русским, английским и китайским языками. Живу в городе Ханчжоу с 2018 года. С удовольствием встречу своих уважаемых гостей в отеле илиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
наталья
23 окт 2025
Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
Вероника
21 окт 2025
Варвара - наш подарок судьбы после долгих мучений) не задумываясь, рекомендуем ее для всех и каждого, приехавшего в Китай!
Анастасия
27 сен 2025
Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
Н
Наталия
27 сен 2025
Хочу поблагодарить Варвару за замечательную экскурсию и отличную организацию. Варвара всегда была на связи, давала четкие инструкции. Транспорт на маршруте, входные билеты - все продумано. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий. Варвара очень приятный, легкий и тактичный человек. Спасибо большое 🌷
Елена
23 сен 2025
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
В
Виктория
15 сен 2025
Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и
Ульяна
7 сен 2025
Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и
М
Марина
2 авг 2025
Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида
Е
Егораева
7 июл 2025
Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю
Екатерина
21 июн 2025
Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места, о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом
F
Fedor
21 мая 2025
Благодарим Варвару за интересную экскурсию в Ханчжоу, заботу (помощь в покупке билетов на поезд из Шанхая, настройка сервиса по оплате, бронирование ресторанов и прочее) и внимательность ко всем нашим пожеланиям!
О
Олег
17 апр 2025
Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин - традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа
И
Ирина
2 апр 2025
Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши пожелания, помогла с обменом, покупкой билетов в цирк, Диснейленд, поезд!!! В общем рекомендую на все 100%
И просто замечательный человек 😍
Спасибо!!! Думаю еще увидимся)
В
Виктория
25 мар 2025
Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше мест и для неспешных прогулок по паркам и для знакомства
Ирина
17 мар 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много интересного, узнали много нового для себя, загадали желание), побывали на чайной церемонии, погуляли по
