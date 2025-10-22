Ханчжоу был одной из столиц Древнего Китая и важным торговым центром на Великом шёлковом пути. Город лежит на берегу воспетого в китайской поэзии озере Сиху. Побывав здесь, вы поймёте, почему это место считается воплощением идеального китайского пейзажа.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Храм Линьинь

Мы побываем в одном из древнейших буддийских монастырей Китая и знаменитой локации из шоу «Сокровища императора»

Я объясню, в чём уникальность этого архитектурного ансамбля и религиозного центра

Вы полюбуетесь многочисленными павильонами, пагодами и скульптурами из дерева и бронзы, а также высеченными из скал изваяниями Будды и бодхисаттв

Увидите скалу Фэйлайфэн

И поймёте, почему сюда приезжают со всего мира, чтобы погрузиться в созерцание гармонии культуры, природы и истории

Пагода Лейфэн

Мы отправимся на лодке по озеру Сиху на южный берег, чтобы увидеть самую старую красочную бронзовую пагоду в Китае

Я расскажу о её истории, и мы полюбуемся потрясающей панорамой озера и современной части Ханчжоу

Национальный музей чая

Вы выясните, почему чай — это неотъемлемая часть культуры Китая уже на протяжении многих веков

Разберётесь, как чай, произведённый в Ханчжоу, стал популярен за пределами страны

И попробуете чай в деревне потомственных производителей чая Лунцзин

Торговая улица Хэфан

В 13 веке это было оживлённое торговое место с множеством магазинов, ресторанов и чайных, а также важный политический и культурный центр города. Сегодня здесь продают сувениры из шёлка и жемчуга, и при желании можно попробовать китайскую уличную еду. Также зайдём в мини-музей цветных металлов.

Чайная церемония

Мы прогуляемся по чайной плантации, где уже пять поколений одной семьи выращивают чай Yang Tea

Приветливые девушки покажут технологию сбора чая, расскажут о процессах ферментации и ароматизации

Вы примете участие в чайной церемонии, а в подарок каждый путешественник получит коробочку знаменитого чая «Колодец дракона» и научится заваривать его по всем правилам

Если захотите, во время прогулки я поснимаю вас на камеру телефона, а после экскурсии отправлю короткое видео на память об этом восхитительном дне.

Организационные детали

Экскурсия проходит на такси премиум-класса Toyota с профессиональным водителем

Возможно увеличение количества участников до 5 человек с трансфером на минивэне Buick, доплата за трансфер составит $150

Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — $60 с чел.

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

— Храм Линьинь — 75 юаней ($10,5) с чел.

— Пагода Лэйфен — 40 юаней ($15,6) с чел.

— Музей чая и прогулка по чайным плантациям — 50 юаней ($7) с чел.

— Чайная церемония — 200 юаней ($40) с чел.