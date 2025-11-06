Ханчжоу — одна из чайных столиц Китая и родина легендарного зелёного чая Лунцзин, рецептура которого внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Мы отправимся в чайную деревню, где более 1000 лет вручную выращивают и производят чай для императорского двора. Понаблюдаем за каждым этапом его создания, а затем примем участие в чайной церемонии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $77 за человека, если вас больше

от $200 за 1–2 человек или $77 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Деревня Мэйцзяву — здесь из поколения в поколение сохраняется искусство выращивания Лунцзина. Вы узнаете, чем именно эта местность уникальна и почему её чай входит в пятёрку самых ценных в Китае.

Чайный дом семьи производителей — заглянем в аутентичное пространство, где более 15 поколений одной семьи выращивают и производят чай. Здесь вас ждёт мастер-класс и церемония.

Сбор чая на плантациях — переоденемся в традиционную форму и отправимся в ряды свежих кустов — учиться собирать листья, соблюдая ритуалы и тонкости древней технологии.

Обжарка чайных листьев вручную — под руководством специалистов вы попробуете технику обжарки в специальном котле. Узнаете, как правильно обращаться с хрупким сырьём и почему здесь до сих пор обжаривают чай вручную.

Чайная церемония с мастером — отдых за чашкой свежезаваренного чая, приготовленного по всем правилам. Вы попробуете 4 вида чая, в том числе с плантации и редкие сорта из личной коллекции, а также насладитесь лёгкими закусками в китайском стиле.

Свободное время на плантациях — сможете спокойно прогуляться по живописным холмам, взять напрокат традиционный костюм и сделать атмосферные фото — наш гид поможет вам с кадрами.

Вы узнаете:

как из одного чайного листа получаются разные виды чая

почему чай Лунцзин так высоко ценится в Китае

как правильно заваривать чай в домашних условиях

почему для элитных чаёв используется только ручной сбор

Организационные детали

Если вас больше двух человек, то доплата за каждого последующего участника — $30

Для детей предусмотрена скидка

Экскурсию проводит русскоговорящий гид из нашей команды

Включено в стоимость:

посещение семейного чайного дома

мастер-класс по сбору и обжарке зелёного чая

чайная церемония с мастером (4 сорта чая + закуски)

съёмка с дрона во время сбора чая

Не включено:

трансфер до деревни: можно добраться самостоятельно (около 40-60 мин, мы поможем) или заказать машину с сопровождением гида — 250 юаней (~$34)

обед (в деревне только китайская кухня)

в сезон (март–апрель) — собранный вами чай можно выкупить (цена зависит от даты); в остальное время — забрать бесплатно

Официальный сезон сбора чая Лунцзин — с конца марта до середины мая. В другое время собрать листья сложно, поэтому вместо этого можно посетить мастер-классы:

роспись веера — 30 юаней (~$4), 10–15 мин.

роспись на чайной пенке — 30 юаней (~$4), 30 мин.

аренда костюма — 30 юаней (~$4)

Пожалуйста, предупредите нас заранее, если хотите добавить мастер-классы, — сотрудники чайного дома подготовят всё нужное.