Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Ханчжоу — одна из чайных столиц Китая и родина легендарного зелёного чая Лунцзин, рецептура которого внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Мы отправимся в чайную деревню, где более 1000 лет вручную выращивают и производят чай для императорского двора. Понаблюдаем за каждым этапом его создания, а затем примем участие в чайной церемонии.
Описание мастер-класса
Деревня Мэйцзяву — здесь из поколения в поколение сохраняется искусство выращивания Лунцзина. Вы узнаете, чем именно эта местность уникальна и почему её чай входит в пятёрку самых ценных в Китае.
Чайный дом семьи производителей — заглянем в аутентичное пространство, где более 15 поколений одной семьи выращивают и производят чай. Здесь вас ждёт мастер-класс и церемония.
Сбор чая на плантациях — переоденемся в традиционную форму и отправимся в ряды свежих кустов — учиться собирать листья, соблюдая ритуалы и тонкости древней технологии.
Обжарка чайных листьев вручную — под руководством специалистов вы попробуете технику обжарки в специальном котле. Узнаете, как правильно обращаться с хрупким сырьём и почему здесь до сих пор обжаривают чай вручную.
Чайная церемония с мастером — отдых за чашкой свежезаваренного чая, приготовленного по всем правилам. Вы попробуете 4 вида чая, в том числе с плантации и редкие сорта из личной коллекции, а также насладитесь лёгкими закусками в китайском стиле.
Свободное время на плантациях — сможете спокойно прогуляться по живописным холмам, взять напрокат традиционный костюм и сделать атмосферные фото — наш гид поможет вам с кадрами.
Вы узнаете:
как из одного чайного листа получаются разные виды чая
почему чай Лунцзин так высоко ценится в Китае
как правильно заваривать чай в домашних условиях
почему для элитных чаёв используется только ручной сбор
Организационные детали
Если вас больше двух человек, то доплата за каждого последующего участника — $30
Для детей предусмотрена скидка
Экскурсию проводит русскоговорящий гид из нашей команды
Включено в стоимость:
посещение семейного чайного дома
мастер-класс по сбору и обжарке зелёного чая
чайная церемония с мастером (4 сорта чая + закуски)
съёмка с дрона во время сбора чая
Не включено:
трансфер до деревни: можно добраться самостоятельно (около 40-60 мин, мы поможем) или заказать машину с сопровождением гида — 250 юаней (~$34)
обед (в деревне только китайская кухня)
в сезон (март–апрель) — собранный вами чай можно выкупить (цена зависит от даты); в остальное время — забрать бесплатно
Официальный сезон сбора чая Лунцзин — с конца марта до середины мая. В другое время собрать листья сложно, поэтому вместо этого можно посетить мастер-классы:
роспись веера — 30 юаней (~$4), 10–15 мин.
роспись на чайной пенке — 30 юаней (~$4), 30 мин.
аренда костюма — 30 юаней (~$4)
Пожалуйста, предупредите нас заранее, если хотите добавить мастер-классы, — сотрудники чайного дома подготовят всё нужное.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Ханчжоу
Провели экскурсии для 27 туристов
Привет! Мы организаторы ярких путешествий в Китае. Мы предлагаем посетить места не «для галочки», а так, чтобы вы получили уникальный культурный опыт и прожили настоящее приключение, которое точно запомнится!
Отзывы и рейтинг
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 ноя 2025
Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии. Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание в Китае. Такое умиротворение. Очень интересно было не только собирать читать дальше
чай, но и порисовать на чайной пенке, почувствовать сказочную атмосферу и посетить чайную церемонию. Руфина прекрасно всё переводила. Большое спасибо Вам! И отдельное спасибо, что помогли нам с такси! Приехали домой, попробовали собранный на плантации чай. Он просто великолепный. Такого чая мы никогда не пробовали. Обязательно если будем в Ваших краях, приедем ещё. С большим уважением, Анна, Юля и Мария.
Н
Наталия
4 ноя 2025
Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
У
Ульяна
28 окт 2025
Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться. Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое Китай в моем сердце навсегда!!!
Ю
Юлия
12 окт 2025
Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и Руфина. С самого начала Татьяна оперативно и подробно читать дальше
отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам. Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта. Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.