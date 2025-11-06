Мои заказы

Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония

Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Ханчжоу — одна из чайных столиц Китая и родина легендарного зелёного чая Лунцзин, рецептура которого внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Мы отправимся в чайную деревню, где более 1000 лет вручную выращивают и производят чай для императорского двора. Понаблюдаем за каждым этапом его создания, а затем примем участие в чайной церемонии.
Описание мастер-класса

Деревня Мэйцзяву — здесь из поколения в поколение сохраняется искусство выращивания Лунцзина. Вы узнаете, чем именно эта местность уникальна и почему её чай входит в пятёрку самых ценных в Китае.

Чайный дом семьи производителей — заглянем в аутентичное пространство, где более 15 поколений одной семьи выращивают и производят чай. Здесь вас ждёт мастер-класс и церемония.

Сбор чая на плантациях — переоденемся в традиционную форму и отправимся в ряды свежих кустов — учиться собирать листья, соблюдая ритуалы и тонкости древней технологии.

Обжарка чайных листьев вручную — под руководством специалистов вы попробуете технику обжарки в специальном котле. Узнаете, как правильно обращаться с хрупким сырьём и почему здесь до сих пор обжаривают чай вручную.

Чайная церемония с мастером — отдых за чашкой свежезаваренного чая, приготовленного по всем правилам. Вы попробуете 4 вида чая, в том числе с плантации и редкие сорта из личной коллекции, а также насладитесь лёгкими закусками в китайском стиле.

Свободное время на плантациях — сможете спокойно прогуляться по живописным холмам, взять напрокат традиционный костюм и сделать атмосферные фото — наш гид поможет вам с кадрами.

Вы узнаете:

  • как из одного чайного листа получаются разные виды чая
  • почему чай Лунцзин так высоко ценится в Китае
  • как правильно заваривать чай в домашних условиях
  • почему для элитных чаёв используется только ручной сбор

Организационные детали

  • Если вас больше двух человек, то доплата за каждого последующего участника — $30
  • Для детей предусмотрена скидка
  • Экскурсию проводит русскоговорящий гид из нашей команды

Включено в стоимость:

  • посещение семейного чайного дома
  • мастер-класс по сбору и обжарке зелёного чая
  • чайная церемония с мастером (4 сорта чая + закуски)
  • съёмка с дрона во время сбора чая

Не включено:

  • трансфер до деревни: можно добраться самостоятельно (около 40-60 мин, мы поможем) или заказать машину с сопровождением гида — 250 юаней (~$34)
  • обед (в деревне только китайская кухня)
  • в сезон (март–апрель) — собранный вами чай можно выкупить (цена зависит от даты); в остальное время — забрать бесплатно

Официальный сезон сбора чая Лунцзин — с конца марта до середины мая. В другое время собрать листья сложно, поэтому вместо этого можно посетить мастер-классы:

  • роспись веера — 30 юаней (~$4), 10–15 мин.
  • роспись на чайной пенке — 30 юаней (~$4), 30 мин.
  • аренда костюма — 30 юаней (~$4)

Пожалуйста, предупредите нас заранее, если хотите добавить мастер-классы, — сотрудники чайного дома подготовят всё нужное.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Ханчжоу
Провели экскурсии для 27 туристов
Привет! Мы организаторы ярких путешествий в Китае. Мы предлагаем посетить места не «для галочки», а так, чтобы вы получили уникальный культурный опыт и прожили настоящее приключение, которое точно запомнится!

Отзывы и рейтинг

А
Анна
6 ноя 2025
Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание в Китае. Такое умиротворение. Очень интересно было не только собирать
чай, но и порисовать на чайной пенке, почувствовать сказочную атмосферу и посетить чайную церемонию. Руфина прекрасно всё переводила. Большое спасибо Вам! И отдельное спасибо, что помогли нам с такси!
Приехали домой, попробовали собранный на плантации чай. Он просто великолепный. Такого чая мы никогда не пробовали. Обязательно если будем в Ваших краях, приедем ещё. С большим уважением, Анна, Юля и Мария.

Н
Наталия
4 ноя 2025
Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
У
Ульяна
28 окт 2025
Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
Китай в моем сердце навсегда!!!
Ю
Юлия
12 окт 2025
Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и Руфина.
С самого начала Татьяна оперативно и подробно
отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам.
Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта.
Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.

