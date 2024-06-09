А в чайной деревне Мэйцзяу насладитесь аутентичной сельской тишиной и попробуете настоящий чай Лунцзин.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Западное озеро (Сиху): символ Ханчжоу
Перед вами откроется идиллическая природная картина. Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады. А при желании прокатитесь на лодке — на часовой прогулке вы в полной мере ощутите гармонию и красоту мира Сиху.
Национальный парк водно-болотных угодий Cиси
Он находится на западе Ханчжоу, в 5 км от озера Сиху. Это первый и единственный национальный парк в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Вы прогуляетесь по маршрутам парка, увидите стилизованную деревушку и полюбуетесь пейзажами. В июне здесь проходит красочный праздник драконьих лодок.
Храм Линъинь
Далее мы отправимся в древнейший буддийский монастырь в Ханчжоу и один из крупнейших храмов в Китае. Комплекс построен на склоне горы. Храмы расположены на разной высоте, что создаёт особенный антураж. Вы оцените умиротворяющую атмосферу места. Рассмотрите великолепные скульптуры Будды. Услышите легенды, связанные со святыней. И оцените виды на горы и леса.
Фэйлайфэн, «Прилетевшая издалека скала»
Ещё одно потрясающее место в нашей программе — храмовый комплекс с древними скальными скульптурами. На тропе, ведущей вдоль ручья к храму, вас будет ждать очередная порция чарующих пейзажей. Добравшись до памятника, вы увидите вырезанные из камня фигуры будд и бодхисаттв. А также сможете посетить гроты и пещеры.
Чайная деревня Мэйцзяу
В завершение мы отвезём вас на чайные террасы в Мэйцзяу, без которых невозможно представить Ханчжоу. Славу деревне принёс знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы познакомитесь с процессом изготовления различных сортов напитка, историей чаеводства, типами чайных сосудов и чашек. Насладитесь чистым воздухом и тишиной.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
- Дополнительные расходы: прогулка на катере по озеру Сиху — 55 юаней; билет в храм Линъинь — 75 юаней; еда и напитки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды