На один день вы полностью погрузитесь в гармонию Ханчжоу — очаровательного города всего в часе езды на поезде от Шанхая. Посетите озеро Сиху со старинными пагодами и садами. Исследуете буддийский комплекс, один из самых посещаемых в Китае. Рассмотрите священные скульптуры и откроете дивные пейзажи со скалы Фэйлайфэн. А в чайной деревне Мэйцзяу насладитесь аутентичной сельской тишиной и попробуете настоящий чай Лунцзин.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Западное озеро (Сиху): символ Ханчжоу

Перед вами откроется идиллическая природная картина. Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады. А при желании прокатитесь на лодке — на часовой прогулке вы в полной мере ощутите гармонию и красоту мира Сиху.

Национальный парк водно-болотных угодий Cиси

Он находится на западе Ханчжоу, в 5 км от озера Сиху. Это первый и единственный национальный парк в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Вы прогуляетесь по маршрутам парка, увидите стилизованную деревушку и полюбуетесь пейзажами. В июне здесь проходит красочный праздник драконьих лодок.

Храм Линъинь

Далее мы отправимся в древнейший буддийский монастырь в Ханчжоу и один из крупнейших храмов в Китае. Комплекс построен на склоне горы. Храмы расположены на разной высоте, что создаёт особенный антураж. Вы оцените умиротворяющую атмосферу места. Рассмотрите великолепные скульптуры Будды. Услышите легенды, связанные со святыней. И оцените виды на горы и леса.

Фэйлайфэн, «Прилетевшая издалека скала»

Ещё одно потрясающее место в нашей программе — храмовый комплекс с древними скальными скульптурами. На тропе, ведущей вдоль ручья к храму, вас будет ждать очередная порция чарующих пейзажей. Добравшись до памятника, вы увидите вырезанные из камня фигуры будд и бодхисаттв. А также сможете посетить гроты и пещеры.

Чайная деревня Мэйцзяу

В завершение мы отвезём вас на чайные террасы в Мэйцзяу, без которых невозможно представить Ханчжоу. Славу деревне принёс знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы познакомитесь с процессом изготовления различных сортов напитка, историей чаеводства, типами чайных сосудов и чашек. Насладитесь чистым воздухом и тишиной.

Организационные детали