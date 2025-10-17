Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Путешествие в Ханчжоу обещает удивительные открытия: от величественной пагоды Лэйфэн до ароматных чайных плантаций Лондин
Этот уникальный маршрут в Ханчжоу сочетает посещение знаменитого озера Сиху и пагоды Лэйфэн с погружением в чайные традиции на плантациях Лондин.
Участники экскурсии смогут не только насладиться живописными видами, но и поучаствовать в процессе сбора и приготовления чая. Завершает день прогулка по набережной водохранилища Гуанминсы с живой музыкой и рынком. Идеальный выбор для ценителей культуры и природы
Здесь перед вами откроется идиллическая природная картина. Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады. А при желании прокатитесь на лодке — на часовой прогулке вы в полной мере ощутите гармонию и красоту Сиху.
Пагода Лэйфэн
Величественное сооружение было построено в 977 году при династии У Юэ как буддийская святыня. Гид пояснит, как архитектура пагоды сочетает традиции китайской храмовой башни и элементы небесной лестницы, символизирующей восхождение к просветлению. Внутри вы увидите экспозицию артефактов династий Сун и Мин, а также оригинальные кирпичи 10 века в подвальной галерее.
Чайная церемония
На чайной плантации вы получите специальное оборудование и переоденетесь в традиционные китайские костюмы. В компании местных фермеров вам предстоит опробовать процесс сбора чая в живописных террасных садах. Далее последует ручное обжаривание чайных листьев под руководством мастера. И в финале — дегустация ароматного напитка в формате чайной церемонии! Кстати, вы увезёте домой не только часть собранного урожая, но и 1-минутное видео, снятое с квадрокоптера.
Организационные детали
Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центральной части города. Также за доплату возможна встреча в аэропорту
Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
Дополнительно оплачиваются билеты на чайную плантацию. Можно выбрать одну из категорий: — $24 с чел. — включает сбор, приготовление и дегустацию чая — $38 с чел. — включает сбор, приготовление и дегустацию чая, а также участие в чайной церемонии, видео с воздуха и подарок
Обед (по желанию) не входит в стоимость. Средний чек $7–14 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Ханчжоу
Провели экскурсии для 828 туристов
Мы коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более десяти лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, как
сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.
Ю
Юлия
18 окт 2025
Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай! А чтобы прочувствовать - отпраляйтесь на эту и другие экскурсии с такими прекрасными организаторами!