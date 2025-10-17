Мои заказы

Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям

Путешествие в Ханчжоу обещает удивительные открытия: от величественной пагоды Лэйфэн до ароматных чайных плантаций Лондин
Этот уникальный маршрут в Ханчжоу сочетает посещение знаменитого озера Сиху и пагоды Лэйфэн с погружением в чайные традиции на плантациях Лондин.

Участники экскурсии смогут не только насладиться живописными видами, но и поучаствовать в процессе сбора и приготовления чая. Завершает день прогулка по набережной водохранилища Гуанминсы с живой музыкой и рынком. Идеальный выбор для ценителей культуры и природы
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏞 Живописные виды Сиху
  • 🏯 История пагоды Лэйфэн
  • 🍵 Чайная церемония
  • 🎶 Прогулка с живой музыкой
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям© Люба
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям© Люба
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям© Люба
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Западное озеро (Сиху)
  • Пагода Лэйфэн

Описание экскурсии

Западное озеро (Сиху)

Здесь перед вами откроется идиллическая природная картина. Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады. А при желании прокатитесь на лодке — на часовой прогулке вы в полной мере ощутите гармонию и красоту Сиху.

Пагода Лэйфэн

Величественное сооружение было построено в 977 году при династии У Юэ как буддийская святыня. Гид пояснит, как архитектура пагоды сочетает традиции китайской храмовой башни и элементы небесной лестницы, символизирующей восхождение к просветлению. Внутри вы увидите экспозицию артефактов династий Сун и Мин, а также оригинальные кирпичи 10 века в подвальной галерее.

Чайная церемония

На чайной плантации вы получите специальное оборудование и переоденетесь в традиционные китайские костюмы. В компании местных фермеров вам предстоит опробовать процесс сбора чая в живописных террасных садах. Далее последует ручное обжаривание чайных листьев под руководством мастера. И в финале — дегустация ароматного напитка в формате чайной церемонии! Кстати, вы увезёте домой не только часть собранного урожая, но и 1-минутное видео, снятое с квадрокоптера.

Организационные детали

  • Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центральной части города. Также за доплату возможна встреча в аэропорту
  • Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
  • Дополнительно оплачиваются билеты на чайную плантацию. Можно выбрать одну из категорий:
    — $24 с чел. — включает сбор, приготовление и дегустацию чая
    — $38 с чел. — включает сбор, приготовление и дегустацию чая, а также участие в чайной церемонии, видео с воздуха и подарок
  • Обед (по желанию) не входит в стоимость. Средний чек $7–14 с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба
Люба — ваша команда гидов в Ханчжоу
Провели экскурсии для 828 туристов
Мы коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более десяти лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, как
читать дальше

сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
18 окт 2025
Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай! А чтобы прочувствовать - отпраляйтесь на эту и другие экскурсии с такими прекрасными организаторами!
Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай!Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай!Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай!Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай!Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай!

Входит в следующие категории Ханчжоу

Похожие экскурсии из Ханчжоу

Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
19 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
8 часов
-
5%
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
$389$409 за всё до 5 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ханчжоу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ханчжоу