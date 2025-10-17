Этот уникальный маршрут в Ханчжоу сочетает посещение знаменитого озера Сиху и пагоды Лэйфэн с погружением в чайные традиции на плантациях Лондин. Участники экскурсии смогут не только насладиться живописными видами, но и поучаствовать в процессе сбора и приготовления чая. Завершает день прогулка по набережной водохранилища Гуанминсы с живой музыкой и рынком. Идеальный выбор для ценителей культуры и природы

Описание экскурсии

Западное озеро (Сиху)

Здесь перед вами откроется идиллическая природная картина. Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады. А при желании прокатитесь на лодке — на часовой прогулке вы в полной мере ощутите гармонию и красоту Сиху.

Пагода Лэйфэн

Величественное сооружение было построено в 977 году при династии У Юэ как буддийская святыня. Гид пояснит, как архитектура пагоды сочетает традиции китайской храмовой башни и элементы небесной лестницы, символизирующей восхождение к просветлению. Внутри вы увидите экспозицию артефактов династий Сун и Мин, а также оригинальные кирпичи 10 века в подвальной галерее.

Чайная церемония

На чайной плантации вы получите специальное оборудование и переоденетесь в традиционные китайские костюмы. В компании местных фермеров вам предстоит опробовать процесс сбора чая в живописных террасных садах. Далее последует ручное обжаривание чайных листьев под руководством мастера. И в финале — дегустация ароматного напитка в формате чайной церемонии! Кстати, вы увезёте домой не только часть собранного урожая, но и 1-минутное видео, снятое с квадрокоптера.

Организационные детали