Семейные развлекательные экскурсии Харбина

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Харбине на русском языке, цены от $23. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мир льда и снега в Харбине: входной билет на фестиваль
Пешая
12 часов
Билеты
Окунуться в магию зимней сказки
Начало: В парке Harbin Ice and Snow Amusement World
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
$58 за билет
Парк сибирских тигров в Харбине: входной билет + сафари
Пешая
7 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Понаблюдать за величественными животными в естественной среде обитания
Начало: В парке сибирских тигров
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$28 за человека
Билет на канатную дорогу в Харбине
Канатная дорога
12 часов
Билеты
Прокатиться туда и обратно и полюбоваться панорамой города и реки Сунгари
Начало: На станции канатной дороги
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
$23 за билет

