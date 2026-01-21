Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Харбине на русском языке, цены от $23. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Пешая 12 часов Билеты Мир льда и снега в Харбине: входной билет на фестиваль Окунуться в магию зимней сказки Начало: В парке Harbin Ice and Snow Amusement World «Ледяные горки, игры, зимняя рыбалка, ледовые и снежные шоу — и многое другое» Расписание: ежедневно в 10:00 $58 за билет Пешая 7 часов Мини-группа до 3 чел. Парк сибирских тигров в Харбине: входной билет + сафари Понаблюдать за величественными животными в естественной среде обитания Начало: В парке сибирских тигров «Из окна вы увидите, как животные свободно передвигаются на природе» Расписание: ежедневно в 09:00 $28 за человека Канатная дорога 12 часов Билеты Билет на канатную дорогу в Харбине Прокатиться туда и обратно и полюбоваться панорамой города и реки Сунгари Начало: На станции канатной дороги Расписание: ежедневно в 08:30 $23 за билет Другие экскурсии Харбина

