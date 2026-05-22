Т Татьяна

Очень понравилась организация экскурсии: программа, продуманное содержание и планирование. Особенно понравился гид Максим, который подробно рассказывал и отвечал на все вопросы детей, был очень чуток и внимателен ко всем проблемам и пожеланиям. Большое спасибо Пекинскому турагентсву и лично менеджеру Ирине!