Индивидуальная
до 10 чел.
Магия Харбина: Океанариум, Снежный остров и ужин эпох
Начало: Ваш отель в Харбине
«На первом этаже находится Музей истории харбинской кухни с более чем 1000 экспонатов: вывески, меню, утварь, легенды»
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
$310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харбин с улыбкой: пиво, панды и европейский колорит
За один день увидеть самые необычные места города и почувствовать его европейский характер
Начало: У вашего отеля
«Познакомимся с гастрономическим прошлым Харбина в музее, где собрано более тысячи экспонатов: старинные вывески, меню, кухонная утварь и предметы быта»
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
от $320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харбинский калейдоскоп: история, чай, барокко и лёд
Увидеть разные грани города - от старинных артефактов до чайных традиций
Начало: у отеля
«Поговорим о гастрономии Хэйлунцзяна и о том, как климат региона отразился на местных блюдах»
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
от $320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Очень понравилась организация экскурсии: программа, продуманное содержание и планирование. Особенно понравился гид Максим, который подробно рассказывал и отвечал на все вопросы детей, был очень чуток и внимателен ко всем проблемам и пожеланиям. Большое спасибо Пекинскому турагентсву и лично менеджеру Ирине!
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Всего 1 отзыв в Харбине в категории "Гастрономические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Харбину в категории «Гастрономические»
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