Индивидуальная
до 10 чел.
Магия Харбина: Океанариум, Снежный остров и ужин эпох
Начало: Ваш отель в Харбине
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
$310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Пешком по Харбину
Погрузиться в китайскую повседневность и увидеть русский след в облике города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
от $420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неожиданный Харбин: пиво, панды и чайная церемония
За один день увидеть самые необычные места города и почувствовать его европейский характер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
от $320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Очень понравилась организация экскурсии: программа, продуманное содержание и планирование. Особенно понравился гид Максим, который подробно рассказывал и отвечал на все вопросы детей, был очень чуток и внимателен ко всем проблемам и пожеланиям. Большое спасибо Пекинскому турагентсву и лично менеджеру Ирине!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 1 отзыв в Харбине в категории "От вашего отеля"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Харбину в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Харбине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Харбину в июле 2026
Сейчас в Харбине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 310 до 420. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Харбине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «От вашего отеля», 1 ⭐ отзыв, цены от $310. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь