Прогулка поможет собрать цельный образ Харбина: от торговых рядов с горячими закусками до собора Святой Софии и улицы Чжунъян. Вы узнаете, как тут соседствуют китайский быт, русское наследие и европейская архитектура.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $420 за человека

Описание экскурсии

Рынок (1 час)

Здесь пахнет печёным бататом и засахаренной боярышницей, а продавцы соревнуются за внимание покупателей. Я помогу выбрать лучшие товары и пообщаться с торговцами.

Пешеходная улица Чжунъян (2 часа)

Европейские фасады гармонично сочетаются с культурой северо-восточного Китая. Вы заглянете в переулки, попробуете традиционные закуски и рассмотрите детали, которые легко упустить без сопровождения гида.

Собор Святой Софии (около 1 часа)

Осмотрите русский православный храм, который стал одним из самых узнаваемых зданий Харбина.

Мост через реку Сунгари (1,5 часа)

Идеальное место для панорамных снимков и отдыха после прогулки по оживлённому центру.

Музей отряда 731 (1,5 часа)

Экспозиция рассказывает о трагических событиях военного времени. Музей не работает по понедельникам, поэтому мы сможем заменить посещение визитом в парк «Солнечный остров» или прогулкой вдоль Сунгари.

Зимние развлечения (по желанию, в сезон)

По замёрзшей реке местные жители катаются на тюбингах и внедорожниках. Вы также сможете полюбоваться ледяными скульптурами.

Организационные детали