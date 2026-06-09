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Пешком по Харбину

Погрузиться в китайскую повседневность и увидеть русский след в облике города
Прогулка поможет собрать цельный образ Харбина: от торговых рядов с горячими закусками до собора Святой Софии и улицы Чжунъян. Вы узнаете, как тут соседствуют китайский быт, русское наследие и европейская архитектура.
Пешком по Харбину
Пешком по Харбину
Пешком по Харбину

Описание экскурсии

Рынок (1 час)
Здесь пахнет печёным бататом и засахаренной боярышницей, а продавцы соревнуются за внимание покупателей. Я помогу выбрать лучшие товары и пообщаться с торговцами.

Пешеходная улица Чжунъян (2 часа)
Европейские фасады гармонично сочетаются с культурой северо-восточного Китая. Вы заглянете в переулки, попробуете традиционные закуски и рассмотрите детали, которые легко упустить без сопровождения гида.

Собор Святой Софии (около 1 часа)
Осмотрите русский православный храм, который стал одним из самых узнаваемых зданий Харбина.

Мост через реку Сунгари (1,5 часа)
Идеальное место для панорамных снимков и отдыха после прогулки по оживлённому центру.

Музей отряда 731 (1,5 часа)
Экспозиция рассказывает о трагических событиях военного времени. Музей не работает по понедельникам, поэтому мы сможем заменить посещение визитом в парк «Солнечный остров» или прогулкой вдоль Сунгари.

Зимние развлечения (по желанию, в сезон)

По замёрзшей реке местные жители катаются на тюбингах и внедорожниках. Вы также сможете полюбоваться ледяными скульптурами.

Организационные детали

  • Прогулка не подойдёт путешественникам на инвалидных колясках
  • Для 1–3 гостей гид вызовет такси, для группы от 4 человек подберёт подходящий транспорт. Если вам необходим трансфер из/до аэропорта, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
  • Посещение пешеходной улицы Чжунъян и собора Святой Софии, три местные закуски и бутилированная вода входят в стоимость. Обед оплачивается отдельно. Гид подскажет лучшие рестораны и кафе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Харбине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 592 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

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