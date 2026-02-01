Индивидуальная
до 3 чел.
Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора
Погружение в ДНК города через личный опыт и инсайды из закрытого китайского интернета
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
$172 за всё до 3 чел.
Билеты
Билет на канатную дорогу в Харбине
Прокатиться туда и обратно и полюбоваться панорамой города и реки Сунгари
Начало: На станции канатной дороги
Расписание: ежедневно в 08:30
9 фев в 08:30
10 фев в 08:30
$23 за билет
Билеты
Мир льда и снега в Харбине: входной билет на фестиваль
Окунуться в магию зимней сказки
Начало: В парке Harbin Ice and Snow Amusement World
Расписание: ежедневно в 10:00
9 фев в 10:00
10 фев в 10:00
$58 за билет
