Еще несколько необычных экскурсий в Лхасе

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Кора вокруг Священной горы Ченрезиг

Гид S.
Гид S. – Гид из Лхасы
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 336 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 639 за человека

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Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
КРАЙНИЙ СРОК БРОНИРОВАНИЯ ЗА 15 ДНЕЙ ДО ЗАЕЗДА.
Начало и место завершения
🚩 Lhasa
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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