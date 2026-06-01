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Описание тура

Путешествие к одному из сакральных центров нашей Планеты. Каждый вкладывает свой смысл в обход вокруг горы Кайлас. Чем бы вы ни вдохновились, для вас это будет поистине уникальный опыт в уникальном месте. Кайлас является священным местом для представителей четырех религий: буддистов, индуистов, джайнов и приверженцев древней тибетской религии бон. Великие реки Азии Инд, Брахмапутра, а также Сатледж и Карнали берут свое начало именно в районе Кайласа. После этой поездки у многих людей качественно меняется жизнь. Считается, что кора вокруг Кайласа, пройденная со светлыми мыслями, улучшает карму человека и несет возможность начать новую жизнь.

Заезды проводятся ежемесячно с мая по октябрь.

Кроме религиозного значения регион Тибета пропитан красотой могучей природы высокогорья величественные снежные пики, бирюзовые озера и песчаные барханы на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря! Посетите эту незабываемую красоту вместе с нами.