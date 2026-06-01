Описание тура
Путешествие к одному из сакральных центров нашей Планеты. Каждый вкладывает свой смысл в обход вокруг горы Кайлас. Чем бы вы ни вдохновились, для вас это будет поистине уникальный опыт в уникальном месте. Кайлас является священным местом для представителей четырех религий: буддистов, индуистов, джайнов и приверженцев древней тибетской религии бон. Великие реки Азии Инд, Брахмапутра, а также Сатледж и Карнали берут свое начало именно в районе Кайласа. После этой поездки у многих людей качественно меняется жизнь. Считается, что кора вокруг Кайласа, пройденная со светлыми мыслями, улучшает карму человека и несет возможность начать новую жизнь.
Заезды проводятся ежемесячно с мая по октябрь.
Кроме религиозного значения регион Тибета пропитан красотой могучей природы высокогорья величественные снежные пики, бирюзовые озера и песчаные барханы на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря! Посетите эту незабываемую красоту вместе с нами.
Программа тура по дням
Прибытие в Лхасу
Передача оригинала пермита в аэропорту пересадки (Пекин, Шанхай, Ченду, Гуанчжоу). Посадка на самолет и перелет в Лхасу, столицу Тибета.
Встреча и трансфер из аэропорта Гонггар в Лхасу, пересекая по пути долину реки Кьичу (счастливая река). Размещение в отеле, отдых и акклиматизация (3650 метров над уровнем моря).
Лхаса. Потала. Багкор. Джокханг
В этот день мы посетим Дворец Потала многовековую резиденцию правителей Тибета Далай лам, прогуляемся по центральной исторической площади Лхасы Баргкор. Рядом расположен первый буддистский храм Тибета Джоканг. Вы увидите множество паломников, совершающих перед храмом простирания. Они приезжают сюда со всего Тибета, чтобы обойти священную кору вокруг Джоканга и поклониться святыне храма статуе Будды Шакьямуни. По желанию бесплатная диагностика в Центре Тибетской Медицины.
Лхаса. Монастыри Дрепунг и Дракйерпа
Сегодня мы поедем в один из ведущих монастырей Тибета Дрепунг. Здесь постоянно проживают и обучаются несколько сотен монахов. Основан монастырь в 15 веке одним из учеников тибетского святого Ламы Цонкапы. До строительства Поталы именно здесь находилась резиденция Далай лам.
Еще одно священное место, которое мы увидим сегодня, расположено на высоте 4885 метров, и это тоже важно для лучшей акклиматизации. Это пещерный монастырский комплекс Драк Йерпа. В этих пещерах, общим количеством 108, в разное время жили и медитировали великие святые Тибета Атиша, Падмасабхава, царь Сонгцен Гампо. Сейчас здесь тоже живут монахи, и есть храм, посвященный Будде будущего Майтрейе.
Лхаса Гьяндзе Шигадзе
После завтрака мы покидаем Лхасу и устремляемся на запад Тибета. Мы проедем высокогорным перевалом мимо священного озера Ямдрок, нам откроется фантастическая картина глубокая бирюза озера в обрамлении снежных вершин. По прибытии в город Гьяндзе (3950 м) посетим монастырь Пелкхор Чоде, основанный в 14 веке. Едем дальше в Шигадзе (3900 м). Размещение в отеле.
Шигадзе Сага
После завтрака посещение монастыря Ташилунпо (основан в 15 веке). Шигадзе резиденция второго в тибетской религиозной иерархии лица Панчен ламы. Далее переезд в Сагу (4500 м). Дорога идет вдоль гималайского хребта и берег реки Брахмапутра, через красивые песчаные дюны и горные перевалы. Ночь в Саге в гестхаусе.
Сага Дарчен
Переезд в поселок Дарчен (4670 м) у подножия горы Кайлас. Подготовка к коре. Гид помогает нанять носильщиков, лошадей или яков. Размещение в гестхаусе.
Кора вокруг Кайласа. Первый день
Сегодня из Дарчена начинается наш 53-километровый паломнический путь вокруг священной горы Кайлас. В Тарбоче стоит белый чортен, символические ворота на внешнюю кору вокруг Кайласа. Путь лежит по долине реки Лха чу, мимо монастыря Чуку, далее мимо таинственного Западного лица Кайласа. Во второй половине дня приходим к монастырю Дирапук (5050 м) у Северного лица Кайласа. Отдых. Размещаемся в гестхаусе или палатках.
Кора вокруг Кайласа. Второй день. полнолуние
Второй день коры самый трудный. Рано утром выходим от монастыря Дирапук, проходим мимо Долины смерти и кладбища Шивацал. Далее нам предстоит подъем на несколько сотен метров на кульминацию и высшую точку маршрута, перевал Дролма ла или перевал Зеленой тары (5637 м). Паломники верят, что пройдя перевал и успешно завершив затем кору, очищается негативная карма и человек получает возможность начать новую жизнь. Многие верующие люди совершают за жизнь много десятков кор, кто-то даже 108 (священное в буддизме и индуизме число). Некоторые отваживаются затем пройти и внутреннюю кору, подойдя вплотную к Южному, самому мистическому лицу Кайласа. Наш же путь продолжается спуском с перевала. Спускаясь вниз, мы проходим священное озеро Гаурикунд, геологическое образование Топор Кармы и идем далее вдоль Восточного лица и склонов Кайласа к монастырю Зутрулпук (4800 м). Ночь в палатке или гестхаусе.
Завершение коры вокруг Кайласа: третий день
Из монастыря Зутрулпук мы возвращаемся в Дарчен. Здесь заканчивается наша кора. Переезжаем на священное озеро живой воды Манасаровар. Рядом расположен монастырь Чу (Чиу гомпа), который мы посетим. По легенде, в пещере, которая расположена внутри храма, медитировал Падмасабхава (Гуру Ринпоче). По желанию купание в горячих источниках около монастыря (оплачивается на месте). Около озера есть множество других скальных образований, в которых, если прогуляться, тоже можно обнаружить пещеры, в которых в прошлые времена медитировали монахи и йогины.
В этот день по желанию можно совершить кору вокруг священного озера Манасаровар (за отдельную плату) на местном специальном автобусе. Манасаровар (от санскритского манас высший разум) является самым высокогорным озером с пресной водой. Считается, что медитация в этом месте и омовение водой из озера дарует очищение ума.
Ночь в палатках или гестхаусе на берегу озера Манасаровар.
Манасаровар Сага
Из священных мест трогаемся в обратный путь. Переезд в Сагу. Размещение в гестхаусе.
Сага Шигадзе
Из Саги едем обратно до Шигадзе. Размещение в отеле.
Вылет домой
Сегодня мы прощаемся с Тибетом, едем в аэропорт и вылетаем домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях уровня 3, двухместное размещение с завтраками, в районе коры гестхаусы
- Питание: завтраки в отелях, в остальных местах оплата на месте
- Все переезды по программе на туристическом автобусе
- Местный лицензированный русскоговорящий или англоговорящий гид
- Входные билеты по маршруту экскурсионной программы
- Оформление пермита на въезд в Тибет, а также его пересылка (7 дней) в аэропорт пересадки
- Оформление всех разрешений для проезда по маршруту программы
Что не входит в цену
- Авиабилеты из Москвы до Лхасы и обратно (от 700USD)
- Доплата за одноместное размещение (+295USD)
- Медицинская страховка
- Личные и прочие расходы (мы рекомендуем, с учетом питания, иметь с собой наличную валюту из расчета 50 долларов в день)
- Носильщики, яки (от 800 юаней), погонщики (от 1000 юаней) на коре вокруг Кайласа (стоимость в день за единицу, нанимаются на месте, стоимость указана примерно)
О чём нужно знать до поездки
На этапе бронирования (после покупки авиабилетов) мы высылаем информацию о мерах безопасности в Тибете (документ на подпись), а также список необходимых вещей, которые рекомендуется взять с собой.
Пожелания к путешественнику
Тибет высокогорный регион. Страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом и астмой запрещено путешествие в Тибет. Если у Вас нестабильное давление, поездка не желательна.
Если Тибет или отдельные районы Тибета, входящие в программу, по любым причинам или без объяснения причин и письменных подтверждений будут закрыты властями и их посещение будет невозможным, принимающая сторона оставляет за собой право изменять программу тура по ситуации.
Это экскурсионный тур, для того что бы успеть все намеченное просим внимательнее относиться к графику дня и проявлять взаимоуважение в группе. Не поднимайте конфликтные темы, получайте удовольствие от поездки.
При бронировании тура для 1 человека Подбор Пары Не Гарантирован! Необходимо выбирать одноместное размещение. В случае подбора пары, но последующем отказе от тура второго туриста по какой-либо объективной причине (болезнь, отказ в визе и пр.) - стоимость тура будет пересчитана с учетом одноместного размещения.
Места в поездах и автобусах заранее не фиксируются.
По умолчанию размещение в отелях в стандартных номерах. Мы не гарантируем определенный этаж, вид из номера и прочее.
Все опциональные экскурсии возможны только при наборе группы минимум 2 чел. Место и время отправления на все экскурсии сообщает гид во время поездки.
Возможно бронирование раннего заселения, дополнительных ночей до и/или после тура в любом количестве, а также индивидуальные дополнения.
Визы
Важно! Крайний срок бронирования для оформления пермитов: не менее 1 месяца до заезда Обладателям дипломатических и служебных паспортов, (а также лицам с профессией журналиста) пермит не выдается. Также во въезде в Тибет может быть отказано журналистам. Если у Вас два гражданства, то всю процедуру бронирования тура: авиабилеты, пермит, кнр, бронирование отелей и входных билетов нужно делать на один и тот же паспорт!
Обращаем внимание, что при индивидуальном бронировании предусмотрено размещение в одноместном номере с доплатой. Мы можем предложить помощь в поиске подселения, однако не несем ответственности за его наличие. При отсутствии подселения оплата производится за одноместное размещение.
Оставшаяся часть оплаты производится только наличными (Usd или Cny) по прибытии. Иные способы оплаты не предусмотрены. Просьба учитывать это при бронировании.