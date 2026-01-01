Тур для путешественников, знающих английский: кора вокруг Кайласа и сакральные обители Тибета
Осмотреть древние святыни, переродиться духовно и полюбоваться невероятными пейзажами
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
«Далее посетим священный храм Джокханг — древнейшую святыню 7 века, построенную царём Сонгцэн Гампо»
30 апр в 10:00
28 июл в 10:00
$3125 за человека
Путь к благословениям: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
Посетить резиденции лам, обойти священную гору и переосмыслить свою жизнь
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
«Потала считается одним из важнейших религиозных центров паломничества и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
22 июн в 10:00
$5025 за человека
Путь к гармонии: тур в Тибет с практиками, погружением в культуру и отелями 4-5* (мини-группа)
Посетить древние храмы, пожить в ритме местных и совершить обряды, заглянуть в аутентичные лавки
Начало: Аэропорт Лхасы, 10:00
«Каждый день будем начинать с дыхательной гимнастики и простираний у храма Джокханг, растворяясь в ритме местной жизни»
27 мар в 10:00
1 ноя в 10:00
$5660 за человека
