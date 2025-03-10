Групповые туры Лхасы

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Лхасе на русском языке, цены от $2172. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
На машине
12 дней
2 отзыва
Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
Посетить резиденции лам, обойти священную гору и переосмыслить свою жизнь
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
24 июн в 10:00
$3990 за человека
К непокорённому Кайласу: кора вокруг священной горы и сакральные обители Тибета
На машине
12 дней
1 отзыв
К непокорённому Кайласу: кора вокруг священной горы и сакральные обители Тибета
Отправиться на поиски духовных смыслов, совершить древний ритуал и обойти монастыри
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
17 сен в 10:00
$4565 за человека
Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
На машине
6 дней
Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
Исследовать Лхасу и Шикадзе, побывать во дворце далай-ламы и отдохнуть на берегу высокогорного озера
Начало: Аэропорт Лхасы, 9:00
23 июн в 09:00
30 июн в 09:00
$2172 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    10 марта 2025
    Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
    Организовывали индивидуальную поездку для семьи, очень понравился результат и бережное сопровождение на всех этапах. Показали нам места, в которые мы сами бы никогда не добрались!
  • Л
    Лина
    20 февраля 2025
    К непокорённому Кайласу: кора вокруг священной горы и сакральные обители Тибета
    А мы до сих пор вспоминаем Золотой Кайлас! Мой муж уже бывал на Тибете в 1999 году, и когда мы
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    собрались туда вместе, то составили список точек, которые обязательно хотели бы посетить. Посмотрели несколько предложений… И только программа, составленная Марго, не просто соответствовала, а превзошла все наши ожидания! Это был потрясающий опыт! Да, было сложно - и высокогорье, и холод, и физическая нагрузка - но оно того стоило… До сих пор смотрим на снимки Королевства Гуге, Титапури, монастыря Чу Гомпа у берегов озера Манасаровар- и конечно, нашей Коры вокруг Священной горы Кайлас - и заново переживаем наше путешествие… Спасибо огромное Марго за организацию! Мы были вместе на этом Пути, и надеемся когда-нибудь его повторить! 😘

  • Э
    Эрик
    18 февраля 2025
    Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
    Ездил с этой компанией, безумно счастлив тому что оказался в этом туре с такими прекрасными людьми! Мы объехали почти все,
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    побывали в тем местах где туристов почти нет. Это было знаковое и кармическое путешествие!!! Невероятный опыт по доступным ценам! Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лхасе в категории «Групповые»

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  1. Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
  2. К непокорённому Кайласу: кора вокруг священной горы и сакральные обители Тибета
  3. Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
Сколько стоит тур в Лхасе в июне 2025
Сейчас в Лхасе в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 2172 до 4565. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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