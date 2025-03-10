Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
Посетить резиденции лам, обойти священную гору и переосмыслить свою жизнь
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
«Кора вокруг священного Кайласа — это обход горы, символизирующий перерождение: считается, что так паломники избавляются от груза прошлого и завоёвывают возможность изменить судьбу, начав всё заново»
24 июн в 10:00
$3990 за человека
К непокорённому Кайласу: кора вокруг священной горы и сакральные обители Тибета
Отправиться на поиски духовных смыслов, совершить древний ритуал и обойти монастыри
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
«Проследуем мимо Долины смерти, кладбища Шивацал, озера Гаурикунд»
17 сен в 10:00
$4565 за человека
Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
Исследовать Лхасу и Шикадзе, побывать во дворце далай-ламы и отдохнуть на берегу высокогорного озера
Начало: Аэропорт Лхасы, 9:00
«По дороге, которая займёт около часа, откроются высокогорные пейзажи, тибетские деревни и вид на реку Брахмапутра»
23 июн в 09:00
30 июн в 09:00
$2172 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий10 марта 2025Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг КайласаОрганизовывали индивидуальную поездку для семьи, очень понравился результат и бережное сопровождение на всех этапах. Показали нам места, в которые мы сами бы никогда не добрались!
- ЛЛина20 февраля 2025А мы до сих пор вспоминаем Золотой Кайлас! Мой муж уже бывал на Тибете в 1999 году, и когда мы
- ЭЭрик18 февраля 2025Путь к просветлению и перерождению: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг КайласаЕздил с этой компанией, безумно счастлив тому что оказался в этом туре с такими прекрасными людьми! Мы объехали почти все,
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