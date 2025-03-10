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собрались туда вместе, то составили список точек, которые обязательно хотели бы посетить. Посмотрели несколько предложений… И только программа, составленная Марго, не просто соответствовала, а превзошла все наши ожидания! Это был потрясающий опыт! Да, было сложно - и высокогорье, и холод, и физическая нагрузка - но оно того стоило… До сих пор смотрим на снимки Королевства Гуге, Титапури, монастыря Чу Гомпа у берегов озера Манасаровар- и конечно, нашей Коры вокруг Священной горы Кайлас - и заново переживаем наше путешествие… Спасибо огромное Марго за организацию! Мы были вместе на этом Пути, и надеемся когда-нибудь его повторить! 😘