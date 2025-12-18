Тур для путешественников, знающих английский: кора вокруг Кайласа и сакральные обители Тибета
Осмотреть древние святыни, переродиться духовно и полюбоваться невероятными пейзажами
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
30 апр в 10:00
15 авг в 10:00
$3125 за человека
Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
Исследовать Лхасу и Шикадзе, побывать во дворце далай-ламы и отдохнуть на берегу высокогорного озера
Начало: Аэропорт Лхасы, 9:00
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
$2172 за человека
Путь к благословениям: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
Посетить резиденции лам, обойти священную гору и переосмыслить свою жизнь
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
22 июн в 10:00
15 авг в 10:00
$5025 за человека
