Тур для путешественников, знающих английский: кора вокруг Кайласа и сакральные обители Тибета
Осмотреть древние святыни, переродиться духовно и полюбоваться невероятными пейзажами
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
30 апр в 10:00
28 июл в 10:00
$3125 за человека
Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
Исследовать Лхасу и Шикадзе, побывать во дворце далай-ламы и отдохнуть на берегу высокогорного озера
Начало: Аэропорт Лхасы, 9:00
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
$2172 за человека
Путь к благословениям: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
Посетить резиденции лам, обойти священную гору и переосмыслить свою жизнь
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
22 июн в 10:00
$5025 за человека
Путь к гармонии: тур в Тибет с практиками, погружением в культуру и отелями 4-5* (мини-группа)
Посетить древние храмы, пожить в ритме местных и совершить обряды, заглянуть в аутентичные лавки
Начало: Аэропорт Лхасы, 10:00
27 мар в 10:00
1 ноя в 10:00
$5660 за человека
