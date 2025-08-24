Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий колорит Макао 16 века плюс новый район казино
Начало: Ваш отель, либо аэропорт, паром, граница
24 авг в 20:00
25 авг в 09:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Макао: бывшая португальская колония и азиатский Лас-Вегас
Увидеть главное в многоликом городе
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Макао: увидеть и полюбить
Погрузиться в 500-летнюю историю старейшей европейской колонии в Китае
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
$399 за всё до 4 чел.
