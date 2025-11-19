Когда: График экскурсии составлен для вашего удобства. Мы согласуем дату и время, которые идеально подходят именно вам. Все организационные вопросы — покупку билетов, бронирование дополнительных опций — мы берем на себя. Для этого нам потребуется минимум 1 день до начала тура, чтобы ваш гид мог подготовить все необходимые пропуска и сопровождать вас повсюду.

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала