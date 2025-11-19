Описание экскурсииЭто путешествие покажет вам две стороны Китая — монументальность Великой стены и очарование водного городка Губэй. Вы подниметесь на башни Симатая, а затем пройдёте по улочкам с чайными лавками и старинными домами, прокатитесь на лодке по каналам и почувствуете атмосферу страны, где древняя история и повседневная жизнь переплетены в единое целое. Экскурсия проходит в индивидуальном формате до 4 человек на автомобиле и рассчитана в пределах 8 часов.
График экскурсии составлен для вашего удобства. Мы согласуем дату и время, которые идеально подходят именно вам. Все организационные вопросы — покупку билетов, бронирование дополнительных опций — мы берем на себя. Для этого нам потребуется минимум 1 день до начала тура, чтобы ваш гид мог подготовить все необходимые пропуска и сопровождать вас повсюду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Симатай - один из самых впечатляющих участков Великой Китайской стены. Вас ждёт:
- Подъём на стену - пешком (около 30 минут) или по канатной дороге
- Возможность увидеть традиционные представления и шоу, которые проходят у подножия стены
- Вид с вершины Симатая - один из самых красивых в окрестностях Пекина
- Истории и легенды о строительстве стены и китайских монархах
- Водный городок Губэй - северный аналог южных городов Цзяннани, построенный на каналах. Узкие улочки, лавки красильщиков и виноделов, старинные дома с фонарями - всё это создаёт атмосферу неспешного, почти театрального Китая
Что включено
- Полный трансфер
- Услуги гида
- Услуги переводчика
Что не входит в цену
- Обед: от ≈ $7 до ≈ $21 за чел.
- Билет в Губэй ≈ $19 за чел.
- Билет на Симатай ≈ $6 за чел.
- Канатная дорога: туда и обратно ≈ $28
- Круиз по каналам водного города: полный маршрут ≈ $83 за лодку короткий маршрут ≈ $55 за лодку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи у вашего отеля
Завершение: Отвезем обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
