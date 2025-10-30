Великая Китайская стена — это не только туристическая локация, но и места, сохранившие аутентичность и дух истории. Среди них — «дикий» участок стены Симатай и водный городок Губэй. Их объединяет уважение к прошлому и стремление сохранить его для будущих поколений. Отправляемся туда, чтобы вы наполнились впечатлениями и ощутили связь с многовековой историей Китая!

Описание экскурсии

Симатай: ожившая история

Своё название этот участок стены получил от южного города Учжэнь, расположенного неподалёку от Губэйкоу. Именно здесь несли приграничную службу древние воины. Пройти их путём можно и сейчас — но лучше сделать это на современной канатной дороге, чтобы легко и безопасно исследовать даже самые труднодоступные участки.

Как добраться до участка Симатай

Маршрут 1. Подъём на канатной дороге до верхней станции, пешая прогулка к маяку на 5 уровне, затем спуск к маяку на 2 уровне и возвращение к станции. Оттуда — вниз по канатной дороге

Подъём на канатной дороге до верхней станции, пешая прогулка к маяку на 5 уровне, затем спуск к маяку на 2 уровне и возвращение к станции. Оттуда — вниз по канатной дороге Маршрут 2. Подъём пешком вдоль стены до маяка 2 уровня, затем переход к 5 уровню и спуск к канатной станции, откуда можно спуститься вниз на фуникулёре

Оба варианта предлагают незабываемые виды и возможность почувствовать масштаб и мощь древнего сооружения.

Водный городок Губэй: традиции и ремёсла

После прогулки по стене стоит заглянуть в расположенный поблизости водный городок Губэй — уникальное место, где история буквально живёт на каждом шагу

Винодельни . Здесь вы познакомитесь с древними французскими технологиями виноделия и сможете продегустировать местные сорта.

. Здесь вы познакомитесь с древними французскими технологиями виноделия и сможете продегустировать местные сорта. Красильные мастерские . Идеальное место для фотографий. За особую атмосферу отвечают яркие ткани, развешанные на ветру

. Идеальное место для фотографий. За особую атмосферу отвечают яркие ткани, развешанные на ветру Зал дротика. Если вас интересует традиционное оружие и боевые искусства, не пропустите это место. Здесь представлена коллекция метательных дротиков, включающая уникальные древние модели

Организационные детали