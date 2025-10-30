Мои заказы

Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй

Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Великая Китайская стена — это не только туристическая локация, но и места, сохранившие аутентичность и дух истории. Среди них — «дикий» участок стены Симатай и водный городок Губэй. Их объединяет уважение к прошлому и стремление сохранить его для будущих поколений.

Отправляемся туда, чтобы вы наполнились впечатлениями и ощутили связь с многовековой историей Китая!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Симатай: ожившая история

Своё название этот участок стены получил от южного города Учжэнь, расположенного неподалёку от Губэйкоу. Именно здесь несли приграничную службу древние воины. Пройти их путём можно и сейчас — но лучше сделать это на современной канатной дороге, чтобы легко и безопасно исследовать даже самые труднодоступные участки.

Как добраться до участка Симатай

  • Маршрут 1. Подъём на канатной дороге до верхней станции, пешая прогулка к маяку на 5 уровне, затем спуск к маяку на 2 уровне и возвращение к станции. Оттуда — вниз по канатной дороге
  • Маршрут 2. Подъём пешком вдоль стены до маяка 2 уровня, затем переход к 5 уровню и спуск к канатной станции, откуда можно спуститься вниз на фуникулёре

Оба варианта предлагают незабываемые виды и возможность почувствовать масштаб и мощь древнего сооружения.

Водный городок Губэй: традиции и ремёсла

После прогулки по стене стоит заглянуть в расположенный поблизости водный городок Губэй — уникальное место, где история буквально живёт на каждом шагу

  • Винодельни. Здесь вы познакомитесь с древними французскими технологиями виноделия и сможете продегустировать местные сорта.
  • Красильные мастерские. Идеальное место для фотографий. За особую атмосферу отвечают яркие ткани, развешанные на ветру
  • Зал дротика. Если вас интересует традиционное оружие и боевые искусства, не пропустите это место. Здесь представлена коллекция метательных дротиков, включающая уникальные древние модели

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
  • Путь от Пекина до стены Симатай займёт около 1,5–2 часов
  • Дополнительно оплачиваются билет в Губэй и на стену — 180 юаней с чел., фуникулёр — 130 юаней с чел. в одну сторону, обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 649 туристов
Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

А
Анна
30 окт 2025
Мы брали экскурсию Великая Китайская стена и город на воде Губей. В экскурсию входила чайная церемония, но мы уже были на ней. Организаторы быстро поменяли нам направление и предложили добавить
Китайский шелковый путь.
С нами работал прекрасный гид Сергей, он забрал нас из отеля на своем автомобиле, очень комфортабельный автомобиль. Сергей прекрасно говорит на русском, знает ответы на любые вопросы, был всегда рядом и участвовал во всем процессе! Спасибо большое организаторам и Сергею отдельное спасибо! Всем рекомендуем!!! 🙏🏻❤️

Д
Дмитрий
27 окт 2025
Мы заказали экскурсию в город Губэй и на Великую Китайскую стену. Нашим гидом была Алина, которая всё подробно рассказала, показала маршрут, а также предложила посетить китайский цирк. Мы согласились —
и не пожалели (зрелище действительно стоящее). Путешествовали мы на комфортном автомобиле (поскольку тур был индивидуальным), сами планировали маршрут и могли останавливаться где угодно — не надо ни под кого подстраиваться.

Сам Губэй — очень красивый город, который стоит посетить, как и участок Стены рядом с ним. Это практически нетронутый отрезок, сохранившийся в своём первозданном виде, без реставрации. Виды потрясающие: впечатляет, как стена раскинулась среди гор.

Мы также обсудили с Алиной наш дальнейший досуг, и она помогла со всеми вопросами, прислав все необходимые геометки.

Т
Татьяна
25 окт 2025
Отличная экскурсия! Очень красивая деревня Губей. Нашим гидом был Игорь, веселый, общительный, очень приятный человек. . Советую посетить это место, довериться экскурсоводу, а он выполнит всё, что пожелаете…
Grigory
Grigory
21 окт 2025
Огромное спасибо Сергею - он отлично рассказал, как про Великую Китайскую стену и город Губэй, так и про местные традиции. Так же Сергей приятный собеседник и очень хорошо владеет русским языком.
М
Марина
5 окт 2025
Очень понравилась экскурсия (несмотря на длительную дорогу, суммарно время в пути 5,5 ч)
Но! Людей немного, именно сейчас, в дни праздников, что для нас было очень важно. Подъем на китайскую стену
(отрезок Симатай), проход на фуникулеры, катание на лодках и т. д. всё без очередей.
По дороге в Губей и обратно пробок не было.
Выражаю отдельную благодарность гиду. 😊 Сергей отлично разговаривает на русском, общение очень ненавязчиво, все в меру. Прекрасное чувство юмора 👍🏻.
Рекомендую этот маршрут обязательным к посещению.
В идеале захватить светящейся в ночи город. Это очень красиво и романтично.

Skachkova
Skachkova
4 окт 2025
Замечательная экскурсия, прекрасная гид Алина!!!! Спасибо большое❤️
Александр
Александр
1 окт 2025
Отличная экскурсия. Юрий очень осведомлен об истории страны. Рассказывает много, но совсем не скучно. В этом месте намного меньше туристов, чем в более близких к Пекину частях стены. Да и сама деревня Губэй не менее интересна для посещения, чем Стена. Нам очень понравилось. Выехали в 9:30, вернулись в 20:00.
Валентина
Валентина
23 сен 2025
Замечательная экскурсия! Гид Сергей внимательный, заболтливый и очень дружелюбный. Спасибо еще раз! =)
Красота там невероятная - и на Стене и в водном городке Губэй. Обязательны к посещению!
Ю
Юлия
5 сен 2025
Хочу выразить благодарность за экскурсию всей команде и особенно гиду Алексею. Узнали очень много интересной информации, побывали на стене, на традиционной чайной церемонии и остались очень довольны. Огромное спасибо за увлекательное путешествие!
Н
Никита
22 июл 2025
Огромное спасибо гиду Сергею за чудесно проведённый день. Стоит отметить отличное знание истории и многих исторический событий, а так же хорошее знание языка. Всем советую пройти данный маршрут где вы сможете посмотреть Великую стену, и водяной город!
А
Анастасия
4 июн 2025
Юра отличный гид, хорошее знание русского языка, отвечает на все вопросы. Город на воде особо красив, очень рекомендую данную компанию для тура.
Ольга
Ольга
3 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. С нами весь день провел экскурсовод Юра. Очень комфортный автомобиль. Город на воде останется в моем сердце навсегда. Прекрасная организация экскурсии. Юра нас ориентировал по городу Губэй, мы ходили вместе по китайской стене. Все прошло замечательно! Большая благодарность!
