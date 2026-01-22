Исследовать самый малолюдный, колоритный и труднодоступный участок стены
Симатай — один из самых труднодоступных и удалённых от Пекина участков Великой Китайской стены.
В этом и его сложность, и огромная притягательность! По сравнению с другими участками, здесь в разы меньше людей, зато аутентичность и атмосфера зашкаливают. Вы подниметесь на стену, увидите сторожевые башни, а после сможете посетить уютную деревню.
Стена без туристического лоска. Симатай — участок для тех, кто хочет погрузиться в прошлые эпохи Китая и увидеть Великую Китайскую стену во всей её древности, не отреставрированную и не заполненную туристами.
На Симатай расположились 35 сторожевых башен (между 10 башнями можно пешком идти), а одна из её частей проходит по горе — это ещё и самый крутой участок стены, с которого открываются захватывающие виды на километры вокруг! Гид будет сопровождать вас и поделится основной информацией об истории Великой Китайской стены.
Фотогеничная «китайская Венеция». У подножья стены мы сможем посетить деревню в южном европейском стиле: здесь по реке скользят лодочки, напоминающие венецианские гондолы, плавают утки, растут плакучие ивы, радуют глаз аккуратные деревенские дома и мосты. А для желающих есть кафе и магазины.
Организационные детали
Участок находится в 150 км от Пекина, дорога займёт примерно 2–3 часа в одну сторону. Но поверьте, оно того стоит!
От кассы до входа на стену примерно 30-40 минут пути, поэтому это расстояние мы преодолеем на трансферном автобусе. Подняться на стену можно пешком либо воспользоваться канатной дорогой за доплату.
Дополнительно оплачиваются входные билеты: стена + канатная дорога в оба конца + трансферный автобус и вход в водный посёлок Губей— 330 юаней
Оставшую сумму можно оплатить в юанях, долларах, евро или через Alipay
После брони необходимо предоставить паспортные данные для регистрации
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
Я — краснодипломник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Работаю русскоязычным гидом и переводчиком с 2005 года. Почти каждый день разговариваю по-русски и делаю это лучше многих. Знаю очень читать дальшеуменьшить
много о прошлом Китая и отвечу почти на любые вопросы.
Главные правила моей работы — профессионализм и уважение к русскому языку, истории, культуре. Поэтому экскурсии либо веду сам, либо поручаю дипломированным гидам. Мои коллеги по команде также давно работают в сфере туризма, имеют свои машины, хорошо знают достопримечательности и сумеют рассказать вам много интересного о Китае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Не пожалели, что остановили свой выбор на Симатай, а особенно, что воспользовались услугами Петра. Он был на связи, встретил у отеля (машина новая, комфортная). 2 часа в пути прошло незаметно, читать дальшеуменьшить
потому что Петр рассказывал и об истории Великой Стены, и об истории Китая и просто о современной жизни. Причем рассказ в такой форме, что легко запоминаются детали + его наглядная распечатка с картами и фотографиями дает ещё большее представление об истории стены. По приезду он все оформил: купил билеты, пока мы перекусывали в кафешке, сопровождал и рассказывал интересные факты и на стене и на обратном пути по городку Губей. Выехали из Пекина в 12, вернулись в 8 вечера (даже застали Губей с подсветкой и сфотографировали стену вечером). Народу было очень мало, но надо учесть, что мы были 21 января.
Была с дочкой 14 лет: она тоже в восторге. Очень рекомендуем Петра!
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M
Marsel
Специально искали гида местного жителя, но со знанием русского языка чтоб можно было по задавать вопросы о местной культуре и быте, так как живущие 5-10 лет гиды все равно не читать дальшеуменьшить
знакомы с жизнью в деревне и традициями. Петр очень много знает, речь не идеальная, но все понятно и хороший словарный запас, ни каких проблем с непониманием не было. А вот рассказал он нам много интересного и даже помог в аптеке прикупить нужные витамины и травы. Большое спасибо! Мы очень довольны!
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Елена
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту до заселения в отель, хотя это уже и не входило в программу экскурсии. Мало читать дальшеуменьшить
того, после заселения в отель, Петр проводил и показал нам, где можно поужинать, помог с выбором блюд и тем самым облегчил общение с китайцами))) По программе экскурсии: хорошее владение русским языком, знание истории, нигде не торопил и не ограничивал по времени прибывания и еще был предоставлен отличный транспорт! Всем рекомендую данного гида!
+2
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Евгений
Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора… Знает хорошо маршрут и показывает самые интересные места. Русский язык у него на высоком читать дальшеуменьшить
уровне… знает все наши шутки и прибаутки. . ну и мат конечно… Ему можно задавать любые вопросы: от бытовых до политических. Заказывает оперативно все необходимые билеты. . Везде практически без очередей перемещается
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Михаил
Нам все понравилось. Очень хороший гид и маршрут, день прошел великолепно
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А
Алексей
Экскурсия очень понравилась. Петр отлично знает материал, отвечает на все каверзные вопросы) этот участок стены стоит посетить, чтобы прикоснуться к нетронутой истории. Рядом со стеной реконструкция китайской деревни.
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