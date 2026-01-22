Симатай — один из самых труднодоступных и удалённых от Пекина участков Великой Китайской стены. В этом и его сложность, и огромная притягательность! По сравнению с другими участками, здесь в разы меньше людей, зато аутентичность и атмосфера зашкаливают. Вы подниметесь на стену, увидите сторожевые башни, а после сможете посетить уютную деревню.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стена без туристического лоска. Симатай — участок для тех, кто хочет погрузиться в прошлые эпохи Китая и увидеть Великую Китайскую стену во всей её древности, не отреставрированную и не заполненную туристами.

На Симатай расположились 35 сторожевых башен (между 10 башнями можно пешком идти), а одна из её частей проходит по горе — это ещё и самый крутой участок стены, с которого открываются захватывающие виды на километры вокруг! Гид будет сопровождать вас и поделится основной информацией об истории Великой Китайской стены.

Фотогеничная «китайская Венеция». У подножья стены мы сможем посетить деревню в южном европейском стиле: здесь по реке скользят лодочки, напоминающие венецианские гондолы, плавают утки, растут плакучие ивы, радуют глаз аккуратные деревенские дома и мосты. А для желающих есть кафе и магазины.

Организационные детали