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Симатай - «дикая» Великая Китайская стена

Исследовать самый малолюдный, колоритный и труднодоступный участок стены
Симатай — один из самых труднодоступных и удалённых от Пекина участков Великой Китайской стены.

В этом и его сложность, и огромная притягательность! По сравнению с другими участками, здесь в разы меньше людей, зато аутентичность и атмосфера зашкаливают. Вы подниметесь на стену, увидите сторожевые башни, а после сможете посетить уютную деревню.
5
14 отзывов
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена

Описание экскурсии

Стена без туристического лоска. Симатай — участок для тех, кто хочет погрузиться в прошлые эпохи Китая и увидеть Великую Китайскую стену во всей её древности, не отреставрированную и не заполненную туристами.

На Симатай расположились 35 сторожевых башен (между 10 башнями можно пешком идти), а одна из её частей проходит по горе — это ещё и самый крутой участок стены, с которого открываются захватывающие виды на километры вокруг! Гид будет сопровождать вас и поделится основной информацией об истории Великой Китайской стены.

Фотогеничная «китайская Венеция». У подножья стены мы сможем посетить деревню в южном европейском стиле: здесь по реке скользят лодочки, напоминающие венецианские гондолы, плавают утки, растут плакучие ивы, радуют глаз аккуратные деревенские дома и мосты. А для желающих есть кафе и магазины.

Организационные детали

  • Участок находится в 150 км от Пекина, дорога займёт примерно 2–3 часа в одну сторону. Но поверьте, оно того стоит!
  • От кассы до входа на стену примерно 30-40 минут пути, поэтому это расстояние мы преодолеем на трансферном автобусе. Подняться на стену можно пешком либо воспользоваться канатной дорогой за доплату.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: стена + канатная дорога в оба конца + трансферный автобус и вход в водный посёлок Губей— 330 юаней
  • Оставшую сумму можно оплатить в юанях, долларах, евро или через Alipay
  • После брони необходимо предоставить паспортные данные для регистрации
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр
Петр — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
Я — краснодипломник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Работаю русскоязычным гидом и переводчиком с 2005 года. Почти каждый день разговариваю по-русски и делаю это лучше многих. Знаю очень
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много о прошлом Китая и отвечу почти на любые вопросы. Главные правила моей работы — профессионализм и уважение к русскому языку, истории, культуре. Поэтому экскурсии либо веду сам, либо поручаю дипломированным гидам. Мои коллеги по команде также давно работают в сфере туризма, имеют свои машины, хорошо знают достопримечательности и сумеют рассказать вам много интересного о Китае.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Татьяна
Не пожалели, что остановили свой выбор на Симатай, а особенно, что воспользовались услугами Петра. Он был на связи, встретил у отеля (машина новая, комфортная). 2 часа в пути прошло незаметно,
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потому что Петр рассказывал и об истории Великой Стены, и об истории Китая и просто о современной жизни. Причем рассказ в такой форме, что легко запоминаются детали + его наглядная распечатка с картами и фотографиями дает ещё большее представление об истории стены.
По приезду он все оформил: купил билеты, пока мы перекусывали в кафешке, сопровождал и рассказывал интересные факты и на стене и на обратном пути по городку Губей.
Выехали из Пекина в 12, вернулись в 8 вечера (даже застали Губей с подсветкой и сфотографировали стену вечером). Народу было очень мало, но надо учесть, что мы были 21 января.

Была с дочкой 14 лет: она тоже в восторге. Очень рекомендуем Петра!

Не пожалели, что остановили свой выбор на Симатай, а особенно, что воспользовались услугами Петра. Он был
Не пожалели, что остановили свой выбор на Симатай, а особенно, что воспользовались услугами Петра. Он был
Не пожалели, что остановили свой выбор на Симатай, а особенно, что воспользовались услугами Петра. Он был
Не пожалели, что остановили свой выбор на Симатай, а особенно, что воспользовались услугами Петра. Он был
Не пожалели, что остановили свой выбор на Симатай, а особенно, что воспользовались услугами Петра. Он был
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M
Специально искали гида местного жителя, но со знанием русского языка чтоб можно было по задавать вопросы о местной культуре и быте, так как живущие 5-10 лет гиды все равно не
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знакомы с жизнью в деревне и традициями. Петр очень много знает, речь не идеальная, но все понятно и хороший словарный запас, ни каких проблем с непониманием не было. А вот рассказал он нам много интересного и даже помог в аптеке прикупить нужные витамины и травы. Большое спасибо! Мы очень довольны!

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Елена
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту до заселения в отель, хотя это уже и не входило в программу экскурсии. Мало
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того, после заселения в отель, Петр проводил и показал нам, где можно поужинать, помог с выбором блюд и тем самым облегчил общение с китайцами)))
По программе экскурсии: хорошее владение русским языком, знание истории, нигде не торопил и не ограничивал по времени прибывания и еще был предоставлен отличный транспорт! Всем рекомендую данного гида!

Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту+2
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
Огромная благодарность Петру за знакомство с Китаем! Все прошло на высшем уровне, от встречи в аэропорту
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Евгений
Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора… Знает хорошо маршрут и показывает самые интересные места. Русский язык у него на высоком
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уровне… знает все наши шутки и прибаутки. . ну и мат конечно… Ему можно задавать любые вопросы: от бытовых до политических. Заказывает оперативно все необходимые билеты. . Везде практически без очередей перемещается

Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора…
Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора…
Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора…
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Михаил
Нам все понравилось. Очень хороший гид и маршрут, день прошел великолепно
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А
Экскурсия очень понравилась. Петр отлично знает материал, отвечает на все каверзные вопросы) этот участок стены стоит посетить, чтобы прикоснуться к нетронутой истории. Рядом со стеной реконструкция китайской деревни.
Экскурсия очень понравилась. Петр отлично знает материал, отвечает на все каверзные вопросы) этот участок стены стоит
Экскурсия очень понравилась. Петр отлично знает материал, отвечает на все каверзные вопросы) этот участок стены стоит
Экскурсия очень понравилась. Петр отлично знает материал, отвечает на все каверзные вопросы) этот участок стены стоит
Экскурсия очень понравилась. Петр отлично знает материал, отвечает на все каверзные вопросы) этот участок стены стоит
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