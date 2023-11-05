Симатай - «дикая» Великая Китайская стена

Исследовать самый малолюдный, колоритный и труднодоступный участок стены

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Симатай — один из самых труднодоступных и удалённых от Пекина участков Великой Китайской стены.

В этом и его сложность, и огромная притягательность! По сравнению с другими участками, здесь в разы меньше людей, зато аутентичность и атмосфера зашкаливают. Вы подниметесь на стену, увидите сторожевые башни, а после сможете посетить уютную деревню.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
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Описание

Что вас ожидает

Стена без туристического лоска. Симатай — участок для тех, кто хочет погрузиться в прошлые эпохи Китая и увидеть Великую Китайскую стену во всей её древности, не отреставрированную и не заполненную туристами.

На Симатай расположились 35 сторожевых башен, а одна из её частей проходит по горе — это ещё и самый крутой участок стены, с которого открываются захватывающие виды на километры вокруг! Гид будет сопровождать вас и поделится основной информацией об истории Великой Китайской стены.

Фотогеничная «китайская Венеция». У подножья стены мы сможем посетить деревню в южном европейском стиле: здесь по реке скользят лодочки, напоминающие венецианские гондолы, плавают утки, растут плакучие ивы, радуют глаз аккуратные деревенские дома и мосты. А для желающих есть кафе и магазины.

Организационные детали

  • Участок находится в 150 км от Пекина, дорога займёт примерно 3 часа в одну сторону. Но поверьте, оно того стоит!
  • От кассы до входа на стену примерно 30-40 минут пути, поэтому это расстояние мы преодолеем на трансферном автобусе. Подняться на стену можно пешком либо воспользоваться канатной дорогой за доплату.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: стена + канатная дорога в оба конца + трансферный автобус — 200 юаней. Вместе с входом в посёлок — 300 юаней.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отели или прямо с аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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