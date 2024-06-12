1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и Губэй: путешествие в прошлое
Откройте для себя уникальность Симатая, самого атмосферного участка Великой стены, и колоритный водный городок Губэй
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
6.5 часов
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Отличный гид Пэн Чжан. Комфортный автомобиль, не утомительная дорога, по пути рассказ гида, который очень хорошо владеет
- ККсения19 мая 2024Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
- ЮЮрий7 мая 2024Все понравилось. Любителям истории думаю понравится. На этом участке стены нет подъемников, но такой специально и выбирали. Поднялись до самого верха, было не легко, но зато вид потрясающий. На чайную церемонию можете не ехать, если не собираетесь покупать чай.
- ЕЕгор6 мая 2024У нас был экскурсовод/водитель «Сергей» Очень приятное и интересное общение. Много узнали про жизнь в Китае, стену, очень сильно помог и
- ДДарина5 мая 2024Экскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом Сергеем. Везде успели, всё
- ЮЮлия30 апреля 2024Все было отлично и вовремя! Пэн отлично справился с задачей! Рассказа можно было бы и побольше добавить, на мой взгляд,
- ААлексей29 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, всем рекомендую!
- ККсения26 апреля 2024Нам всё понравилось) Борис доброжелательный и приятный человек. На стену гид с нами не поднимался, если кому важен этот момент. Губэй
- ЕЕкатерина21 апреля 2024От отеля до геогического парка ехали на машине 2 часа. По совету гида взяли фуникулкр и на подъем и на
- ММария20 апреля 2024Наш гид-водитель Сергей был максимально пунктуален, не смотря на то, что у нас была встреча в 6 утра, потому что
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «От вашего отеля»
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