Экскурсии от вашего отеля в Пекине

Найдено 10 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и Губэй: путешествие в прошлое
Откройте для себя уникальность Симатая, самого атмосферного участка Великой стены, и колоритный водный городок Губэй
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Чудо света - Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
6.5 часов
2 отзыва
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    Чудо света - Великая Китайская стена
    Очень понравилась экскурсия. Отличный гид Пэн Чжан. Комфортный автомобиль, не утомительная дорога, по пути рассказ гида, который очень хорошо владеет
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    русским языком. После экскурсии (где были учтены наши все пожелания), гид ответил на все интересующие нас вопросы: что еще посетить, где пообедать, так же помог зарегистрироваться для посещения Запретного города. Экскурсией Великая Китайская стена очень довольны и гидом тоже. Рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия. Отличный гид Пэн Чжан. Комфортный автомобиль, не утомительная дорога, по пути рассказ гида
  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
    Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
    Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию
  • Ю
    Юрий
    7 мая 2024
    Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
    Все понравилось. Любителям истории думаю понравится. На этом участке стены нет подъемников, но такой специально и выбирали. Поднялись до самого верха, было не легко, но зато вид потрясающий. На чайную церемонию можете не ехать, если не собираетесь покупать чай.
  • Е
    Егор
    6 мая 2024
    Чудо света - Великая Китайская стена
    У нас был экскурсовод/водитель «Сергей» Очень приятное и интересное общение. Много узнали про жизнь в Китае, стену, очень сильно помог и
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    много всего нам подсказал/ порекомендовал Единственный минус, который можно отметить - это то, что в экскурсии указана машина на 6 пассажиров, а мы ехали на обычной. Т. к. нас было 4, а в дороге по 1,5-2 часа в одну сторону, то это было чуть дискомфортно, но не критично В любом случае впечатления от экскурсии и от общения с экскурсоводом остались самые положительные! Огромное спасибо Сергею за дружелюбие!

  • Д
    Дарина
    5 мая 2024
    Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
    Экскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом Сергеем. Везде успели, всё
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    понравилось. Окунулись на целый день в культуру, традиции и историю Китая. В завершении была чайная церемония, её нужно посетить обязательно. Это настоящий чай, а не то, к чему мы привыкли. Рекомендую.

    Экскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом СергеемЭкскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом СергеемЭкскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом Сергеем
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
    Все было отлично и вовремя! Пэн отлично справился с задачей! Рассказа можно было бы и побольше добавить, на мой взгляд,
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    но все равно -пять баллов нашему гиду и организатору. Смотровая площадка, как туробъект, очень украсила наше посещение Пекина! Лестница к фуникулеру довольно крутая. Пожилым участникам группы было тяжеловато подниматься, хотя Пэн всех терпеливо ждал и не подгонял. Все в итоге догли и насладились видами

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
    Очень хорошая экскурсия, всем рекомендую!
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    «Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
    Нам всё понравилось) Борис доброжелательный и приятный человек. На стену гид с нами не поднимался, если кому важен этот момент. Губэй
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    интересно посмотреть, немного погулять. Мы поехали в первой половине дня, гуляли по деревне в обеденное время, много ресторанчиков было закрыто. Оплата в большинстве мест через вичат, оплачивать помогал Борис, но если есть без сдачи, то принимали наличку. Приятно тем, что на этом участке мало людей.

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
    От отеля до геогического парка ехали на машине 2 часа. По совету гида взяли фуникулкр и на подъем и на
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    спуск и не разу не пожалели. Что бы увидеть все красоты надо больше ходить. Виды очень красивые - водопад с площадкой, горы. На подъём был один маршрут, на спуск другой. Оценивайте свои силы! даже с фуникулером очень много было хождения по ступени вверх и вниз.

  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Чудо света - Великая Китайская стена
    Наш гид-водитель Сергей был максимально пунктуален, не смотря на то, что у нас была встреча в 6 утра, потому что
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    мы хотели успеть на стену в теч пересадки в Пекине. Много рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Купил все билеты и в машине предусмотрительно имел воду. Рекомендую!

    Наш гид-водитель Сергей был максимально пунктуален, не смотря на то, что у нас была встреча вНаш гид-водитель Сергей был максимально пунктуален, не смотря на то, что у нас была встреча в

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «От вашего отеля»

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  1. Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
  2. Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
  3. «Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
  4. Чудо света - Великая Китайская стена
  5. По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 270 до 600. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 45 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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