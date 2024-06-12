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много всего нам подсказал/ порекомендовал Единственный минус, который можно отметить - это то, что в экскурсии указана машина на 6 пассажиров, а мы ехали на обычной. Т. к. нас было 4, а в дороге по 1,5-2 часа в одну сторону, то это было чуть дискомфортно, но не критично В любом случае впечатления от экскурсии и от общения с экскурсоводом остались самые положительные! Огромное спасибо Сергею за дружелюбие!