Увидеть настоящую Китайскую стену, сохранившую свой первоначальный вид со времён династий Мин
Симатай — самый атмосферный и удалённый от Пекина участок.
Здесь можно представить, как выглядело великое строение в древности, и ощутить дух той самой истории. Вы подниметесь на стену и оглядите окрестности сверху.
А затем отправитесь изучать не аутентичное, но тоже крайне интересное место — посёлок «под старину», копирующий древние китайские городки на воде.
Здесь можно представить, как выглядело великое строение в древности, и ощутить дух той самой истории. Вы подниметесь на стену и оглядите окрестности сверху.
А затем отправитесь изучать не аутентичное, но тоже крайне интересное место — посёлок «под старину», копирующий древние китайские городки на воде.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Участок Симатай
В течение нескольких лет он был закрыт на реконструкцию и только недавно начал принимать путешественников. Протяжённость участка — более 5 км. Здесь вы увидите 35 наблюдательных башен на фоне впечатляющих окрестностей.
Водный городок Губэй
Вход на участок Симатай находится возле поселения Губэй. Это городок, построенный в стиле династий Цин и Мин. Не уезжая далеко от Пекина, можно получить представление, как выглядели древние города на воде — Учжэнь, Чжоучжуан и Тунли. Вы полюбуетесь колоритными каналами, полукруглыми высокими мостами и стилизованными домиками. По желанию посетите винодельню, где готовят китайскую водку.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Buick, Volvo или Chevrolet
- Путь от Пекина до Симатая займёт около 1,5–2 часов
- Дополнительно оплачиваются билет в Губэй — 170 юаней/чел., фуникулёр — 110 юаней/чел., обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 157 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
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