«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
Индивидуальная экскурсия в Пекине

Увидеть настоящую Китайскую стену, сохранившую свой первоначальный вид со времён династий Мин

Симатай — самый атмосферный и удалённый от Пекина участок.

Здесь можно представить, как выглядело великое строение в древности, и ощутить дух той самой истории. Вы подниметесь на стену и оглядите окрестности сверху.

А затем отправитесь изучать не аутентичное, но тоже крайне интересное место — посёлок «под старину», копирующий древние китайские городки на воде.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
Ближайшие даты:
17
фев
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Описание

Что вас ожидает

Участок Симатай

В течение нескольких лет он был закрыт на реконструкцию и только недавно начал принимать путешественников. Протяжённость участка — более 5 км. Здесь вы увидите 35 наблюдательных башен на фоне впечатляющих окрестностей.

Водный городок Губэй

Вход на участок Симатай находится возле поселения Губэй. Это городок, построенный в стиле династий Цин и Мин. Не уезжая далеко от Пекина, можно получить представление, как выглядели древние города на воде — Учжэнь, Чжоучжуан и Тунли. Вы полюбуетесь колоритными каналами, полукруглыми высокими мостами и стилизованными домиками. По желанию посетите винодельню, где готовят китайскую водку.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Buick, Volvo или Chevrolet
  • Путь от Пекина до Симатая займёт около 1,5–2 часов
  • Дополнительно оплачиваются билет в Губэй — 170 юаней/чел., фуникулёр — 110 юаней/чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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