Симатай — самый атмосферный и удалённый от Пекина участок. Здесь можно представить, как выглядело великое строение в древности, и ощутить дух той самой истории. Вы подниметесь на стену и оглядите окрестности сверху. А затем отправитесь изучать не аутентичное, но тоже крайне интересное место — посёлок «под старину», копирующий древние китайские городки на воде.

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Описание

Что вас ожидает

Участок Симатай

В течение нескольких лет он был закрыт на реконструкцию и только недавно начал принимать путешественников. Протяжённость участка — более 5 км. Здесь вы увидите 35 наблюдательных башен на фоне впечатляющих окрестностей.

Водный городок Губэй

Вход на участок Симатай находится возле поселения Губэй. Это городок, построенный в стиле династий Цин и Мин. Не уезжая далеко от Пекина, можно получить представление, как выглядели древние города на воде — Учжэнь, Чжоучжуан и Тунли. Вы полюбуетесь колоритными каналами, полукруглыми высокими мостами и стилизованными домиками. По желанию посетите винодельню, где готовят китайскую водку.

Организационные детали