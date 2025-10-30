Откройте Китай всего за один день: живописный участок Великой стены Мутяньюй, Олимпийскую деревню и чайную церемонию. Вас ждут панорамы гор, подъём по канатной дороге и возможность спуститься на санях по трубе. В финале — дегустация сортов китайского чая и ужин с уткой по-пекински. Экскурсия сочетает древние памятники и современный Пекин в одном маршруте.
Описание экскурсииЭта насыщенная экскурсия подарит вам возможность за один день увидеть главные символы Поднебесной. Начнём с Великой Китайской стены, а именно с участка Мутяньюй, который считается самым живописным. Он сохранил древнюю атмосферу, а благодаря множеству башен и удобной инфраструктуре прогулка здесь станет незабываемой. Подняться на стену можно по канатной дороге, а для спуска доступен необычный вариант — скоростные сани по трубе. Вы узнаете историю строительства Стены, её роль в обороне и символику для китайской цивилизации. Масштаб сооружения впечатляет и сегодня, а виды на горы и окрестности завораживают. После прогулки мы остановимся в Олимпийской деревне Пекина, где увидим знаменитый стадион «Птичье гнездо» и другие объекты, построенные к Олимпиаде. Финальная часть дня — погружение в чайную культуру. На традиционной церемонии вы попробуете лучшие сорта китайского чая и узнаете секреты правильного заваривания. А в качестве гастрономического акцента вас ждёт ужин с настоящей уткой по-пекински. Экскурсия сочетает историю, современность и культуру Китая, создавая яркий и полный образ страны.
- Услуги гида
- Транспорт
- Чайная церемония
- Входные билеты на стену оплачиваются дополнительно - 200 юаней с человека (включают канатную дорогу и сани)
Отель
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4
М
Максим
30 окт 2025
Экскурсия понравилась, хорошо организована, забрали из отеля вовремя, завезли на чайную церемонию, девушка хорошо говорила на русском языке, было интересно и вкусно. Далее мы немного посмотрели олимпийские объекты и поехали на стену. Гид рассказал немного о стене, сопроводил до башни и дал время самим походить и посмотреть.
A
Anna
8 окт 2025
