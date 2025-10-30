Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте Китай всего за один день: живописный участок Великой стены Мутяньюй, Олимпийскую деревню и чайную церемонию. Вас ждут панорамы гор, подъём по канатной дороге и возможность спуститься на санях по трубе. В финале — дегустация сортов китайского чая и ужин с уткой по-пекински. Экскурсия сочетает древние памятники и современный Пекин в одном маршруте. 4 2 отзыва

Описание экскурсии Эта насыщенная экскурсия подарит вам возможность за один день увидеть главные символы Поднебесной. Начнём с Великой Китайской стены, а именно с участка Мутяньюй, который считается самым живописным. Он сохранил древнюю атмосферу, а благодаря множеству башен и удобной инфраструктуре прогулка здесь станет незабываемой. Подняться на стену можно по канатной дороге, а для спуска доступен необычный вариант — скоростные сани по трубе. Вы узнаете историю строительства Стены, её роль в обороне и символику для китайской цивилизации. Масштаб сооружения впечатляет и сегодня, а виды на горы и окрестности завораживают. После прогулки мы остановимся в Олимпийской деревне Пекина, где увидим знаменитый стадион «Птичье гнездо» и другие объекты, построенные к Олимпиаде. Финальная часть дня — погружение в чайную культуру. На традиционной церемонии вы попробуете лучшие сорта китайского чая и узнаете секреты правильного заваривания. А в качестве гастрономического акцента вас ждёт ужин с настоящей уткой по-пекински. Экскурсия сочетает историю, современность и культуру Китая, создавая яркий и полный образ страны.

Что включено: Услуги гида, Транспорт, Чайная церемония. Что не входит в цену: Входные билеты на стену оплачиваются дополнительно - 200 юаней с человека (включают канатную дорогу и сани). Место начала и завершения: Отель. Когда и сколько длится: Экскурсия длится около 8 часов. Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.