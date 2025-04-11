На этой экскурсии вы откроете для себя уникальные аспекты китайской культуры. Посетите Храм Неба, где узнаете о древних ритуалах и значении жертвоприношений.Затем отправляйтесь на Великую китайскую стену, выбрав один из

двух маршрутов: пешком или на фуникулёре. Вас ждёт чайная церемония, где попробуете различные сорта чая и узнаете секреты их заваривания. Также посетите специалиста по китайской медицине для диагностики и массажа ног. Трансфер и гид включены в стоимость

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Описание экскурсии

Храм Неба

Вы увидите уникальный храмовый комплекс, построенный в 15 веке династией Мин. Узнаете, как он связан с ритуалами жертвоприношения, и кто или что, по мнению древних китайцев, влияет на благосостояние.

Великая китайская стена

Вы посетите один из участков стены на выбор — Юйюнгуань, куда можно забраться пешком, или Мутяньюй, до которого вас довезёт фуникулёр. В обоих случаях получите уникальные впечатления и услышите рассказы гида о великой постройке.

Чайная церемония и китайская медицина

Вы прикоснётесь к местной чайной культуре и примете участие в древней церемонии. Попробуете разные сорта чая и поймёте, как правильно его заваривать. А затем отправитесь к специалисту по традиционной китайской медицине. Он проведёт диагностику организма и даст рекомендации по вашему здоровью. Также предложит вам массаж ног, который снимает усталость.

Организационные детали