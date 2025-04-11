Затем отправляйтесь на Великую китайскую стену, выбрав один из
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальные исторические памятники
- 🧘♂️ Погружение в культуру и традиции
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨⚕️ Консультация специалиста по медицине
Что можно увидеть
- Великая китайская стена
- Храм Неба
Описание экскурсии
Храм Неба
Вы увидите уникальный храмовый комплекс, построенный в 15 веке династией Мин. Узнаете, как он связан с ритуалами жертвоприношения, и кто или что, по мнению древних китайцев, влияет на благосостояние.
Великая китайская стена
Вы посетите один из участков стены на выбор — Юйюнгуань, куда можно забраться пешком, или Мутяньюй, до которого вас довезёт фуникулёр. В обоих случаях получите уникальные впечатления и услышите рассказы гида о великой постройке.
Чайная церемония и китайская медицина
Вы прикоснётесь к местной чайной культуре и примете участие в древней церемонии. Попробуете разные сорта чая и поймёте, как правильно его заваривать. А затем отправитесь к специалисту по традиционной китайской медицине. Он проведёт диагностику организма и даст рекомендации по вашему здоровью. Также предложит вам массаж ног, который снимает усталость.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Volkswagen,Toyota или Buick, чайная церемония и посещение специалиста по китайской медицине
- Дополнительно оплачиваются вход в Храм Неба — 34 юаня за человека и посещение Великой стены — 45 юаней за человека
- Можем забрать вас из аэропорта. Доплата составит $50
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды