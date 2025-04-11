Великая китайская стена и Храм Неба

Уникальная экскурсия в Пекине: посетите Великую китайскую стену и Храм Неба. Откройте для себя древние традиции и секреты китайской медицины
На этой экскурсии вы откроете для себя уникальные аспекты китайской культуры. Посетите Храм Неба, где узнаете о древних ритуалах и значении жертвоприношений.

Затем отправляйтесь на Великую китайскую стену, выбрав один из
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двух маршрутов: пешком или на фуникулёре. Вас ждёт чайная церемония, где попробуете различные сорта чая и узнаете секреты их заваривания. Также посетите специалиста по китайской медицине для диагностики и массажа ног. Трансфер и гид включены в стоимость

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальные исторические памятники
  • 🧘‍♂️ Погружение в культуру и традиции
  • 🍵 Участие в чайной церемонии
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👨‍⚕️ Консультация специалиста по медицине
Великая китайская стена и Храм Неба
Великая китайская стена и Храм Неба
Великая китайская стена и Храм Неба
Ближайшие даты:
21
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мая26
мая27
мая
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Великая китайская стена
  • Храм Неба

Описание экскурсии

Храм Неба

Вы увидите уникальный храмовый комплекс, построенный в 15 веке династией Мин. Узнаете, как он связан с ритуалами жертвоприношения, и кто или что, по мнению древних китайцев, влияет на благосостояние.

Великая китайская стена

Вы посетите один из участков стены на выбор — Юйюнгуань, куда можно забраться пешком, или Мутяньюй, до которого вас довезёт фуникулёр. В обоих случаях получите уникальные впечатления и услышите рассказы гида о великой постройке.

Чайная церемония и китайская медицина

Вы прикоснётесь к местной чайной культуре и примете участие в древней церемонии. Попробуете разные сорта чая и поймёте, как правильно его заваривать. А затем отправитесь к специалисту по традиционной китайской медицине. Он проведёт диагностику организма и даст рекомендации по вашему здоровью. Также предложит вам массаж ног, который снимает усталость.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Volkswagen,Toyota или Buick, чайная церемония и посещение специалиста по китайской медицине
  • Дополнительно оплачиваются вход в Храм Неба — 34 юаня за человека и посещение Великой стены — 45 юаней за человека
  • Можем забрать вас из аэропорта. Доплата составит $50
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Пекина по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
11 апр 2025
Благодарим Женю за экскурсию для нашей семьи. Вежливый, пунктуальный гид. Встретил в аэропорту, позаботился о воде для нас после перелета. Ответил на все вопросы, интересно рассказывал, провел на Китайскую стену без очередей. От души рекомендую его как специалиста и приятного в общении человека.
Благодарим Женю за экскурсию для нашей семьи. Вежливый, пунктуальный гид. Встретил в аэропорту, позаботился о воде

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