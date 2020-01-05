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Погрузиться в мир китайских легенд на участке стены Цзюйюнгуань и разобраться в тибетском буддизме

Софья
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Софья – ваш гид
Побывать на Великой Китайской стене — значит прикоснуться к истории не только древнего Китая, но и всего человечества.

Мы исследуем знаменитый участок Цзюйюнгуань, поговорим о мифах, хрониках и преданиях, которые окружают стену с момента её создания.

А затем посетим Ламаистский храм, чтобы поговорить о религиозной жизни Поднебесной.
$150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
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Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун

Что вас ожидает

Великая Китайская стена в историях, сказках и фактах
Для нашего путешествия я выбрала наиболее интересный и стратегически важный из всех участков Великой Китайской стены — Цзюйюнгуань. Вы пройдете по камням, которые помнят первого китайского Императора, полюбуетесь отражением стены в воде, почувствуете мощь этого места и поразитесь его соседству с красочными пейзажами. Шаг за шагом я расскажу, как и для чего возводилась стена, и погружу вас в мир народных сказаний: со стеной связано немало легенд, которые всё еще читают перед сном матери малышам.

Разобраться в основах буддизма в храме Юнхэгун
На обратном пути вы посетите один из самых впечатляющих храмов в окрестностях Пекина — тибетский храм Юнхэгун. Я расскажу об истории этого места, связанной с именем императора Канси, и открою для вас особенности религиозной жизни Китая. Вы узнаете, почему именно буддизм — основная религия Поднебесной, поймете, как молятся китайцы, какое значение для народа имеет Будда и в чем отличие тибетского буддизма от традиционного. Все эти детали вкупе с аутентичной архитектурой Ламаистского храма Юнхэгун помогут глубже разобраться в местной культуре.

Организационные детали

  • Я заеду за вами в отель и после экскурсии отвезу обратно. Трансфер на минивэне (я за рулем) включен в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: вход на стену – 40 юаней с человека, вход в храм – 25 юаней с человека
  • По желанию мы можем включить в экскурсию чайную церемонию и/или обед с пекинской уткой. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Софья
Софья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Мы очень благодарны Софье за эту экскурсию! Было очень интересно и комфортно. На протяжение всей экскурсии Софья учитывала наши пожелания. Было очень интересно пообщаться, Софья не просто рассказывала нам исторические факты, но мы общались на разные темы в дороге, как старые друзья. Мы узнали много интересного и из истории и о современной жизни Китая. Огромное спасибо!

Софья проводит ещё 4 экскурсии

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