хранит истории о древнем Китае. Путешественники узнают о легендах, связанных со стеной, и ощутят её мощь, находясь среди величественных пейзажей. Затем экскурсия продолжится в храме Юнхэгун, где откроется уникальная возможность познакомиться с основами буддизма и особенностями религиозной жизни Китая. Посетители узнают о значении буддизма для китайцев, об истории храма и его роли в культуре страны. Включен трансфер из отеля, а также возможность дополнить экскурсию чайной церемонией или обедом с пекинской уткой. Это уникальный шанс не только увидеть, но и глубже понять культуру и историю Поднебесной

Описание экскурсии

Великая Китайская стена в историях, сказках и фактах

Для нашего путешествия я выбрала наиболее интересный и стратегически важный из всех участков Великой Китайской стены — Цзюйюнгуань. Вы пройдете по камням, которые помнят первого китайского Императора, полюбуетесь отражением стены в воде, почувствуете мощь этого места и поразитесь его соседству с красочными пейзажами. Шаг за шагом я расскажу, как и для чего возводилась стена, и погружу вас в мир народных сказаний: со стеной связано немало легенд, которые всё еще читают перед сном матери малышам.

Разобраться в основах буддизма в храме Юнхэгун

На обратном пути вы посетите один из самых впечатляющих храмов в окрестностях Пекина — тибетский храм Юнхэгун. Я расскажу об истории этого места, связанной с именем императора Канси, и открою для вас особенности религиозной жизни Китая. Вы узнаете, почему именно буддизм — основная религия Поднебесной, поймете, как молятся китайцы, какое значение для народа имеет Будда и в чем отличие тибетского буддизма от традиционного. Все эти детали вкупе с аутентичной архитектурой Ламаистского храма Юнхэгун помогут глубже разобраться в местной культуре.

Организационные детали