Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Побывать на Великой Китайской стене и посетить храм Юнхэгун - значит увидеть два самых значимых символа культуры и истории Китая.
Экскурсия начинается с участка Цзюйюнгуань Великой Китайской стены, где каждый камень читать дальшеуменьшить
хранит истории о древнем Китае.
Путешественники узнают о легендах, связанных со стеной, и ощутят её мощь, находясь среди величественных пейзажей.
Затем экскурсия продолжится в храме Юнхэгун, где откроется уникальная возможность познакомиться с основами буддизма и особенностями религиозной жизни Китая. Посетители узнают о значении буддизма для китайцев, об истории храма и его роли в культуре страны.
Включен трансфер из отеля, а также возможность дополнить экскурсию чайной церемонией или обедом с пекинской уткой. Это уникальный шанс не только увидеть, но и глубже понять культуру и историю Поднебесной
Великая Китайская стена в историях, сказках и фактах
Для нашего путешествия я выбрала наиболее интересный и стратегически важный из всех участков Великой Китайской стены — Цзюйюнгуань. Вы пройдете по камням, которые помнят первого китайского Императора, полюбуетесь отражением стены в воде, почувствуете мощь этого места и поразитесь его соседству с красочными пейзажами. Шаг за шагом я расскажу, как и для чего возводилась стена, и погружу вас в мир народных сказаний: со стеной связано немало легенд, которые всё еще читают перед сном матери малышам.
Разобраться в основах буддизма в храме Юнхэгун
На обратном пути вы посетите один из самых впечатляющих храмов в окрестностях Пекина — тибетский храм Юнхэгун. Я расскажу об истории этого места, связанной с именем императора Канси, и открою для вас особенности религиозной жизни Китая. Вы узнаете, почему именно буддизм — основная религия Поднебесной, поймете, как молятся китайцы, какое значение для народа имеет Будда и в чем отличие тибетского буддизма от традиционного. Все эти детали вкупе с аутентичной архитектурой Ламаистского храма Юнхэгун помогут глубже разобраться в местной культуре.
Организационные детали
Гид заедет за вами в отель и после экскурсии отвезу обратно. Трансфер на минивэне или седане включен в стоимость экскурсии.
Дополнительные расходы: вход на стену – 40 юаней с человека, вход в храм – 25 юаней с человека
По желанию мы можем включить в экскурсию чайную церемонию и/или обед с пекинской уткой. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9746 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России.
Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами читать дальшеуменьшить
и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко.
Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 135 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Дата посещения: 21 фев 2026
Замечательная экскурсия сегодня состоялась у нас с Лилией ! Мы остались очень довольны посещением великой китайской стены ,храмом Юнхегун и чайной церемонией ! Лилия китаянка ,она прекрасно владеет русским языком ,большими знаниями о городе ,достопримечательностях и прекрасная собеседница .рекомендуем ее как гида и конечно будем рады встречи с ней снова !!!
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З
Заур
Посетили Великую Китайскую Стену с замечательным гидом Сергеем. Все прошло как и описано в программе. Забрали из отеля на комфортном автомобиле, Сергей очень доброжелательный и отзывчивый человек. По дороге рассказывал читать дальшеуменьшить
о жизни в Китае, об истории и традициях. На стене у нас было достаточно времени чтобы прогуляться самостоятельно, никто не торопил, никуда не бежали. После посещения стены Сергей отвёз нас в храм Юнхэгун и провел там подробную экскурсию, рассказал и показал что где находится, было очень интересно. После храма у нас была чайная церемония в красивом магазине. Сорта чая, которыми нас угощали, были очень вкусные, купили себе набор чая. Сергей нам также помог найти местный магазинчик с хорошими фруктами и посоветовал лапшичную, за что ему большое спасибо!
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Е
Екатерина
Спасибо, Алексею! Наш гид забрал нас на комфортном авто с самыми удобными креслами и по прилету из аэропорта в 7 утра и мы поехали на восхождение на Великую китайскую стену. читать дальшеуменьшить
Это было очень удачным решением, народу было ещё совсем мало, можно было свободно идти по непростой лестнице. Отмечу, что весна, на мой взгляд, самое удачное время, цветут сакура и яблоня, свежая листва на деревьях, нет изнуряющей жары. Чайная церемония рассчитана на возможность попробовать чаи и по желанию приобрести (фруктовый мне особенно полюбился). На территории храма Юнгхегун было очень уютно, наше первое знакомство с буддистским Буддой. Ну и перед вылетом мы посетили ресторан Пэйпин и отведать утку по Пекински. Спасибо Алексею за гостеприимство.
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И
Ирина
Нам очень понравилась экскурсия. У нас был гид Юрий. Очень позитивный человек, хорошо знает историю. Отвечал на все вопросы, с хорошим чувством юмора. Мы комфортно добрались до китайской стены, виды читать дальшеуменьшить
там впечетляющие. В Храме прошли всю территорию и узнали много интересного, познавательного. Советуем всем посетить цирк, очень аутентично! Не ждите Цирк дюсолей, но тоже хорошего качества и оставляет впечатление о Китае
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О
Ольга
Была стыковка в Пекине 10 часов. Заказали экскурсию для поездки на Великую китайскую стену и в храм Юнхэгун. Для нас проводил экскурсию гид Юра. Поездка прошла замечательно, успели всё запланированное и читать дальшеуменьшить
даже больше. Юра встретил нас в аэропорту на комфортной чистой машине, помог с покупкой билетов на стену и в храм, помог с покупкой сувениров, по дороге рассказывал много интересного о жизни в Китае. По нашей просьбе отвёз в отличный ресторан, где мы поели традиционную пекинскую утку. В общем экскурсия нам очень понравилась. Гида рекомендуем.
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Гуев
Уже второй раз заказываем экскурсию у этой компании. Как всегда все на высоте 👍 Организовано все хорошо, четкие тайминги. Гид Давид все подробно рассказал про каждую локацию. Храм Ламы очень понравился, статуя Будды поражает своими размерами. Отдельного внимания заслуживает Великая Китайская стена. Спасибо большое Софии и Давиду за прекрасные экскурсии.
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