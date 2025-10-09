Посетители Китая не могут пропустить экскурсию на Великую Китайскую стену. Участки Цзюйюнгуань и Мутяньюй предложат потрясающие виды и увлекательные истории. Завершите день традиционной чайной церемонией, где можно попробовать популярные сорта чая и научиться его заваривать. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю Китая, наслаждаясь каждым моментом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Вы посетите один из участков стены на выбор — Цзюйюнгуань, куда можно забраться пешком, или Мутяньюй, до которого вас довезёт фуникулёр. В обоих случаях получите уникальные впечатления и услышите рассказы гида о великой постройке.

Чайная церемония

Вы прикоснётесь к местной чайной культуре и примете участие в древней церемонии. Попробуете разные сорта чая и поймёте, как правильно его заваривать.

Примерный тайминг:

8:30–9:30 — выезд из вашего отеля (по договорённости)

1,5 часа едем до Великой Китайской стены, там проводим около 2 часов

40 мин. — чайная церемония

Затем — обратно в отель

Организационные детали