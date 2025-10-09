Посетители Китая не могут пропустить экскурсию на Великую Китайскую стену. Участки Цзюйюнгуань и Мутяньюй предложат потрясающие виды и увлекательные истории.
Завершите день традиционной чайной церемонией, где можно попробовать популярные сорта чая и научиться его заваривать. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю Китая, наслаждаясь каждым моментом
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть Великую Китайскую стену
- 🍵 Участвовать в чайной церемонии
- 🚶♂️ Пешие прогулки по историческим местам
- 📚 Узнать интересные факты от гида
- 🌿 Насладиться природой и видами
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
Описание экскурсии
Великая Китайская стена
Вы посетите один из участков стены на выбор — Цзюйюнгуань, куда можно забраться пешком, или Мутяньюй, до которого вас довезёт фуникулёр. В обоих случаях получите уникальные впечатления и услышите рассказы гида о великой постройке.
Чайная церемония
Вы прикоснётесь к местной чайной культуре и примете участие в древней церемонии. Попробуете разные сорта чая и поймёте, как правильно его заваривать.
Примерный тайминг:
- 8:30–9:30 — выезд из вашего отеля (по договорённости)
- 1,5 часа едем до Великой Китайской стены, там проводим около 2 часов
- 40 мин. — чайная церемония
- Затем — обратно в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Volkswagen,Toyota или Buick, чайная церемония
- Трансфер — из отелей, расположенных в пределах второго кольца. Если вы живёте дальше, сообщим вам, как добраться на такси до места сбора
- Можем забрать вас из аэропорта. Доплата — $50
- Дополнительно оплачиваются билеты на Великую Китайскую стену — 45 юаней за чел.
- Экскурсию проведут гиды из нашей команды: на каждом участке стены — свой гид
ежедневно в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$113
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 985 туристов
Я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никита
9 окт 2025
Спасибо Евгению за проведенный тур!
За нами подъехали к отелю, авто очень удобное, кондиционеры для всех пассажиров.
Евгений отлично знает русский язык, и готов ответить на интересующие вопросы про Пекин и Китай
S
Sergei
22 авг 2025
Доехали с комфортом, отлично прогулялись. Всё прошло супер
Пётр
4 авг 2025
Хорошая экскурсия в купе с чайной церемонией. Займёт большую часть дня и загрузит вашу голову новой информацией, а ваши ноги прокачает спортивным подъёмом. После вы будете разгружены атмосферной чайной церемонией.
О
Олег
27 июл 2025
Гид Женя отлично провел экскурсию! Не смотря на погоду, мы доехали до Великой Китайской стены. (Хотя был сильный дождь, и большинство участков закрылись). По пути также заехали на нефритовую фабрику,
И
Илона
17 июн 2025
Замечательная экскурсия, и чайная церемония, нашем гидом была Зоя. Приятная девушка, располагает к себе, интересно рассказывает, комфортабельный трансфер.
Мы остались очень довольны.
