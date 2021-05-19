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Полезная информация о Пекине

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Местное время в Пекине
02:1026
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаПекин
По-английскиBeijing
Это столицаПекин является столицей Китая
Население города11 716 620 чел.
АэропортыПекин Дасин PKX, Пекин PEK, Наньюань NAY
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота49 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Пекине

Шоу «Легенда Кунг-Фу» в Красном Театре
Шоу «Легенда Кунг-Фу» в Красном Театре
$
38
за чел.
Вы отправитесь в знаменитый Красный Театр Пекина на шоу «Легенда Кунг-Фу». Это визитная карточка города и Китая. Постановка рассказывает о традициях с...
Акробатическое шоу «Парящие акробаты» в Театре Чаоян
Акробатическое шоу «Парящие акробаты» в Театре Чаоян
5
1 отзыв
$
44
за чел.
Вы отправитесь на самое известное представление в Китае. В Театре Чаоян побывали многие известные личности, а само шоу «Парящие акробаты» известно по ...
Пекинская опера в театре Лиюань
Пекинская опера в театре Лиюань
4
2 отзыва
$
30
за чел.
Пекинская опера — одна из разновидностей традиционной китайской оперы. Появилась в конце 18 века и окончательно сформировалась к середине 19 века. Нео...
Трансфер в/из аэропорта Пекина
Трансфер в/из аэропорта Пекина
$
83
за чел.
Планируя поездку, помимо билетов на самолет и номера в отеле следует предусмотреть и трансфер из аэропорта в отель. Что делать, если местность совсем ...
Один день в Пекине!
Один день в Пекине!
4.8
17 отзывов
$
160
за чел.
Императорский Дворец, музей китайского шелка, дегустация чая и Храм Неба
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