Полезная информация о Пекине
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Местное время в Пекине
02:1026
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Пекин
|По-английски
|Beijing
|Это столица
|Пекин является столицей Китая
|Население города
|11 716 620 чел.
|Аэропорты
|Пекин Дасин PKX, Пекин PEK, Наньюань NAY
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|49 м. от уровня моря
Где находится Пекин на карте
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Пекин
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