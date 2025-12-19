Испытайте радость вейк-серфинга в клубе Enzuo в Хайкоу.
Занятия для новичков и опытных серферов с индивидуальным тренером и современным оборудованием обеспечат незабываемый активный отдых.
Занятия для новичков и опытных серферов с индивидуальным тренером и современным оборудованием обеспечат незабываемый активный отдых.
Описание экскурсииВейк-серфинг для всех — от новичков до профи Почувствуйте азарт и удовольствие в Enzuo Weibo Surf Club в Хайкоу на острове Хайнань. Здесь организованы занятия для спортсменов любого уровня — от новичков до тех, кто хочет улучшить свои навыки. Благодаря профессиональному сопровождению и современному оборудованию вы получите максимум комфорта и безопасности. Занятия проходят под руководством опытного инструктора, который уделит внимание каждому участнику. Часовой курс вейк-серфинга обеспечивает персональный подход и комфортную среду для обучения. В клубе доступны душевые и питьевая вода, чтоб вы чувствовали себя комфортно до и после тренировок. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, купальники, солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, ценные вещи, взрывчатые вещества.
- Не подходит для: детей до 3 лет, людей с проблемами сердца, людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и высоким кровяным давлением.
- В целях безопасности участники должны следовать указаниям инструкторов и персонала. Вейк-сёрфинг зависит от погодных условий, поэтому рекомендуется заранее проверить прогноз погоды.
- Перед участием в мероприятии необходимо подписать отказ от претензий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Занятие вейк-серфингом
- Профессиональный инструктор
- Входные билеты
- Оборудование для серфинга
- Доступ к душевым
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Личная видеосъёмка (доступна за дополнительную плату)
- Питание
Место начала и завершения?
Xi Yuan Lu, Mei Lan Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sheng, China
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, купальники, солнцезащитный крем
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, ценные вещи, взрывчатые вещества
- Не подходит для: детей до 3 лет, людей с проблемами сердца, людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и высоким кровяным давлением
- В целях безопасности участники должны следовать указаниям инструкторов и персонала. Вейк-сёрфинг зависит от погодных условий, поэтому рекомендуется заранее проверить прогноз погоды
- Перед участием в мероприятии необходимо подписать отказ от претензий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Саньи
Водная прогулка
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
21 дек в 14:30
от $145 за человека
Билеты
Хайкоу: входной билет в геопарк Лэйцюн
Начало: Feng Jing Lu, Xiu Ying Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sh...
$18.10 за билет
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
$21.23 за человека