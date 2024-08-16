Е Евгения Остров обезьян: путешествие из Санья У нас был гид Борис. Очень интересно и много рассказывает и подсказывает. Видно, что хочет, чтобы мы максимально все получили и увидели. Все супер! Советую!!!

Р Розалия Морская прогулка на яхте Поездка прошла отлично. Сопровождение от гида, было очень хорошее. Все моменты по которым были какие то вопросы, моментом были решены и улажены. Решили еще раз перед отъездом покататься на яхте и позагорать).

В Виктория Остров обезьян: путешествие из Санья Гид Ваня сделал путешествие незабываемым. Отлично рассказывал. Спрашивал, что хотим посмотреть. Свозил в прекрасное местное заведение на обед, потом на рынок "поглазеть" и купить фрукты. Всё очень понравилось.