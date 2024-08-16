4 часа
Водная прогулка
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
13 сен в 09:30
14 сен в 09:30
$96 за человека
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
«Мы заедем за вами в ваш отель и доставим в яхт-клуб, где вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку»
Завтра в 09:00
13 сен в 09:00
$370 за всё до 10 чел.
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная рыбалка в Санье с гидом и капитаном
Отправляйтесь на 4 часа в открытое море в Санье, где водится только крупная рыба. Возьмите друзей и любимые напитки, наслаждайтесь рыбалкой и отдыхом
Начало: От вашего отеля
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$245 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 августа 2024У нас был гид Борис. Очень интересно и много рассказывает и подсказывает. Видно, что хочет, чтобы мы максимально все получили и увидели. Все супер! Советую!!!
- РРозалия15 августа 2024Поездка прошла отлично. Сопровождение от гида, было очень хорошее. Все моменты по которым были какие то вопросы, моментом были решены и улажены. Решили еще раз перед отъездом покататься на яхте и позагорать).
- ВВиктория9 августа 2024Гид Ваня сделал путешествие незабываемым. Отлично рассказывал. Спрашивал, что хотим посмотреть. Свозил в прекрасное местное заведение на обед, потом на рынок "поглазеть" и купить фрукты. Всё очень понравилось.
- ААндрей21 июля 2024Отличная, ненапрягающая экскурсия! Лучше ехать утром, пока обезьяны не попрятались от жары. Боря - отличный гид с хорошим чувством юмора!
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2024
Сейчас в Санье в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 370. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.67 из 5
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