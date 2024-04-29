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две ее экскурсии (остров обезьян + обзорная по Санье). И не пожалели, интересный получился день. При этом мы не устали. Весь день с нами был замечательный местный гид Ваня. Он гостеприимно показал нам настоящий китайский обед, чайную церемонию, все увлечённо комментировал. Подкупили, конечно, обезьянки. Всем понравились, каждому по-своему. Отличный день! Новые эмоции и классное настроение! Всем рекомендуем!