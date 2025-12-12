Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по природным и культурным достопримечательностям Хайкоу
Начало: Трансфер от отеля
$367.31 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Хайкоу: занятие вейк-серфингом для любого уровня в Enzuo Surf Club
Начало: Xi Yuan Lu, Mei Lan Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sheng...
$184.14 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
Начало: Трансфер от отеля
$339.80 за всё до 9 чел.
Билеты
Хайкоу: входной билет в геопарк Лэйцюн
Начало: Feng Jing Lu, Xiu Ying Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sh...
$18.10 за билет
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
$21.23 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Культурный тур по Хайкоу: история, традиции и творческие мастер-классы
Начало: Трансфер от отеля
$367.65 за всё до 6 чел.
