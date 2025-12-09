Мои заказы

Погрузитесь в богатое культурное наследие Хайкоу, посетив храмы, древние академии и современные музеи.

Создайте уникальный сувенир на мастер-классе и завершите день на оживлённом ночном рынке с местными деликатесами.
Описание мастер-класса

История и религиозные традиции Начните день в культурном парке Биган Мацзу — уникальном храмовом комплексе, посвящённом древнему придворному и богине моря. Прогуляйтесь среди традиционных арок, молитвенных залов и изящных резных украшений, которые отражают дух морских традиций Хайнаня. Образование, искусство и ремёсла Посетите Академию Цюнтай — старейшее учебное заведение с классической архитектурой и мемориалами ученых, а затем современный музей Хайнаня с этнографическими и историческими экспонатами. На старой улице Цилоу создайте собственную закладку в технике перегородчатой эмали — стильный сувенир вашего путешествия. Современность и атмосфера острова Окунитесь в атмосферу побережья в футуристической библиотеке «Облачная пещера» с панорамным видом на океан. Завершите день на ночном рынке у Южных ворот, попробуйте местные угощения и почувствуйте живую энергию Хайкоу. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт.
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Культурный парк Биган Мацзу
  • Академия Цюнтай
  • Музей Хайнаня
  • Старая улица Цилоу
  • Библиотека «Облачная пещера»
  • Ночной рынок у Южных ворот
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • В течение дня предоставляются два местных перекуса и напитки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

