Погрузитесь в богатое культурное наследие Хайкоу, посетив храмы, древние академии и современные музеи.
Создайте уникальный сувенир на мастер-классе и завершите день на оживлённом ночном рынке с местными деликатесами.
Создайте уникальный сувенир на мастер-классе и завершите день на оживлённом ночном рынке с местными деликатесами.
Описание мастер-классаИстория и религиозные традиции Начните день в культурном парке Биган Мацзу — уникальном храмовом комплексе, посвящённом древнему придворному и богине моря. Прогуляйтесь среди традиционных арок, молитвенных залов и изящных резных украшений, которые отражают дух морских традиций Хайнаня. Образование, искусство и ремёсла Посетите Академию Цюнтай — старейшее учебное заведение с классической архитектурой и мемориалами ученых, а затем современный музей Хайнаня с этнографическими и историческими экспонатами. На старой улице Цилоу создайте собственную закладку в технике перегородчатой эмали — стильный сувенир вашего путешествия. Современность и атмосфера острова Окунитесь в атмосферу побережья в футуристической библиотеке «Облачная пещера» с панорамным видом на океан. Завершите день на ночном рынке у Южных ворот, попробуйте местные угощения и почувствуйте живую энергию Хайкоу. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Культурный парк Биган Мацзу
- Академия Цюнтай
- Музей Хайнаня
- Старая улица Цилоу
- Библиотека «Облачная пещера»
- Ночной рынок у Южных ворот
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- В течение дня предоставляются два местных перекуса и напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
13 дек в 14:30
от $145 за человека
Индивидуальная
Этническая деревня народа Ли и Мяо
Из Саньи - в мир древних традиций и ярких эмоций
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$100 за человека