Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день

Санья — город, который умело сочетает древние традиции и современный ритм курорта.
Мы проедем по его главным локациям и окрестностям: от парка «Олень повернул голову» до острова Феникс.
Вы узнаете о культуре и традициях хайнаньцев, попробуете национальные деликатесы и узнаете секрет долголетия местных жителей.
Мы проедем по его главным локациям и окрестностям: от парка «Олень повернул голову» до острова Феникс.
Вы узнаете о культуре и традициях хайнаньцев, попробуете национальные деликатесы и узнаете секрет долголетия местных жителей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- насыпной остров Феникс — символ возрождения и процветания
- знаменитый парк «Олень повернул голову» с живописными тропинками и смотровой площадкой
- удивительные дома-деревья, где природа и архитектура буквально сливаются воедино
- фруктовый рынок, на котором можно попробовать свежие тропические фрукты
- Акулью фабрику — одно из самых посещаемых мест на острове
- Шёлковую фабрику, где вы познакомитесь с процессом производства ткани
Вы узнаете:
- о культуре острова Хайнань
- происхождении легенды об олене, повернувшем голову
- подвигах национальной героини Син Фужэнь
- морском шёлковом пути
- секрете долголетия хайнаньских бабушек
- поощрении рождаемости в Китае
А ещё я научу вас нескольким полезным фразам на китайском, например, «не кладите перец» и «сколько стоит».
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Voyah Dreamer
- Дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санье
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Я китаец, Андрей — это моё русское имя. Я провожу экскурсии для гостей из России по моему любимому городу Санья. Вожу коммерческий автомобиль VOYAH, есть легковое авто и просторный автобус. Буду рад открыть для вас город Санья с совершенно новой стороны. С нетерпением жду встречи. Спасибо!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
11 ноя 2025
Все отлично. Даже после экскурсии обращались к Андрею по другим вопросам. Помогал
Раушан
4 ноя 2025
Спасибо большое Андрею, он старался сделать все как можно лучше, подстраивался под наши пожелания и возможности, тк мы были с 2х летним малышом, нам немного сложнее было. Очень открытый, доброжелательный и гибкий, интересно рассказывал исторические и современные факты, вместо запланированных 4 часов прокатались все 6. В общем, рекомендую 👍
A
Anatoly
3 ноя 2025
Экскурсия прошла на отлично! Андрей предоставил современный люксовый автомобиль. Гид свободно владеет русским языком. Так как он местный житель, то знает все, даже самые мелкие детали. Он хорошо ориентируется и
А
Алексей
29 окт 2025
Спасибо Андрею! Все доступно и понятно. Можно вносить любые изменения в маршрут и произвольно регулировать время в разных локациях без изменения цены. Помог в организации других поездок, билетов!
О
Олег
27 окт 2025
Нам понравилось. Город небольшой, но очень красивый. Природа замечательная. Море, песок, залив. Гид отличный. Если есть пожелания, то может скорректировать поездку под Ваши желания. Вообще гида лучше брать из местных. Они знают интересные места. Машина очень комфортабельная, на 7 человек. Вообще автопром Китая приятно удивляет.
К
Кудрявцев
25 окт 2025
Всё очень понравилось! Экскурсия была очень интересной, понятный русский язык у гида, отличный комфортабельных автомобиль. По нашему желанию гид скорректировал программу в пользу наших интересов, за что ему отдельное спасибо! Гид очень приятный, отвечал на все наши вопросы по ходу поездки. Очень рекомендую!
Алексей
23 окт 2025
Отличная экскурсия! Гид отлично говорит по-русски, всё понятно и интересно рассказывает. Можно менять маршрут как угодно- под себя, без ограничений. Машина комфортная, поездка прошла легко и спокойно. Очень приятный человек, всегда готов помочь и подсказать. Остались только хорошие впечатления, рекомендую!
Е
Елена
17 окт 2025
Пунктуален. Хороший, понятный русский язык. Отвечает на любые вопросы. Отличный автомобиль - Voyah Dream. Без проблем можно менять маршрут, выбрасывать не интересующие вас пункты (мы отказались от фабрики шелка, зато
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
21 ноя в 09:30
от $120 за человека
Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
25 ноя в 09:30
от $152 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
от $160 за человека