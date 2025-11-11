Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день

Михаил Все отлично. Даже после экскурсии обращались к Андрею по другим вопросам. Помогал

Раушан Спасибо большое Андрею, он старался сделать все как можно лучше, подстраивался под наши пожелания и возможности, тк мы были с 2х летним малышом, нам немного сложнее было. Очень открытый, доброжелательный и гибкий, интересно рассказывал исторические и современные факты, вместо запланированных 4 часов прокатались все 6. В общем, рекомендую 👍

A Anatoly читать дальше интересно рассказывает об истории острова. Провез по всем заявленным в анонсе местам. Везде сопровождал и подробно рассказывал об увиденном. Совсем не делал акцент на местных магазинах, «фабриках» и «фермах». Вместо запланированных 4 часов, экскурсия продлилась 5. Очень рекомендуем данное мероприятие всем желающим подробно ознакомиться с Саньей! Экскурсия прошла на отлично! Андрей предоставил современный люксовый автомобиль. Гид свободно владеет русским языком. Так как он местный житель, то знает все, даже самые мелкие детали. Он хорошо ориентируется и

А Алексей Спасибо Андрею! Все доступно и понятно. Можно вносить любые изменения в маршрут и произвольно регулировать время в разных локациях без изменения цены. Помог в организации других поездок, билетов!

О Олег Нам понравилось. Город небольшой, но очень красивый. Природа замечательная. Море, песок, залив. Гид отличный. Если есть пожелания, то может скорректировать поездку под Ваши желания. Вообще гида лучше брать из местных. Они знают интересные места. Машина очень комфортабельная, на 7 человек. Вообще автопром Китая приятно удивляет.

К Кудрявцев Всё очень понравилось! Экскурсия была очень интересной, понятный русский язык у гида, отличный комфортабельных автомобиль. По нашему желанию гид скорректировал программу в пользу наших интересов, за что ему отдельное спасибо! Гид очень приятный, отвечал на все наши вопросы по ходу поездки. Очень рекомендую!

Алексей Отличная экскурсия! Гид отлично говорит по-русски, всё понятно и интересно рассказывает. Можно менять маршрут как угодно- под себя, без ограничений. Машина комфортная, поездка прошла легко и спокойно. Очень приятный человек, всегда готов помочь и подсказать. Остались только хорошие впечатления, рекомендую!