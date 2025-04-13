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15%
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах
Самый чистый пляж в Санья и море активностей на любой вкус
13 апр в 10:00
14 апр в 10:00
$145
$170 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк «Мангров лес»
Погрузитесь в мир водных развлечений в аквапарке «Мангров лес» в Санье. Здесь вас ждут захватывающие горки и тематические бассейны для всех возрастов
Начало: Санья
Расписание: По согласованию с гидом.
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
$30 за человека
Водная прогулка
Горная экспедиция и сплав по реке Ваньцюань
Увлекательная водная прогулка в Санье предлагает вам шанс испытать бурную реку Ваньцюань. Откройте для себя захватывающие виды и адреналиновые спуски
Начало: Санья
Расписание: В 07:30.
13 апр в 07:30
14 апр в 07:30
$150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На весь день»
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