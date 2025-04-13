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1 чел. По популярности На машине 6 часов 15% Индивидуальная Отдохните на китайских Мальдивах Самый чистый пляж в Санья и море активностей на любой вкус $145 $170 за человека Пешая 8 часов Мини-группа до 1 чел. Аквапарк «Мангров лес» Погрузитесь в мир водных развлечений в аквапарке «Мангров лес» в Санье. Здесь вас ждут захватывающие горки и тематические бассейны для всех возрастов Начало: Санья Расписание: По согласованию с гидом. $30 за человека 7 часов Водная прогулка Горная экспедиция и сплав по реке Ваньцюань Увлекательная водная прогулка в Санье предлагает вам шанс испытать бурную реку Ваньцюань. Откройте для себя захватывающие виды и адреналиновые спуски Начало: Санья Расписание: В 07:30. $150 за человека Другие экскурсии Саньи

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На весь день»

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