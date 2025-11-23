Мои заказы

Этническая деревня народа Ли и Мяо

Из Саньи - в мир древних традиций и ярких эмоций
Эта экскурсия — идеальное сочетание истории, культуры, природы и адреналина.

Вы познакомитесь с аутентичной архитектурой, оцените потрясающие народные костюмы, насладитесь живой музыкой, танцами и национальной кухней коренных народов Хайнаня. А затем прокатитесь на зиплайне, лодке, картинге и квадроциклах в диких тропических джунглях!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Культура и традиции народов Ли и Мяо

Отправимся на прогулку по живописной деревне, где вас встретят местные жители в традиционных нарядах.

Вы узнаете:

  • об истории и быте Ли и Мяо — древнейших коренных народов Хайнаня
  • традиционной архитектуре — домах на сваях, построенных без единого гвоздя
  • ритуалах, ремёслах и символике вышивки на национальных костюмах
  • музыке и танцах — вас ждёт увлекательное шоу!

Вкусный обед

В середине дня вас ждёт сытный и ароматный обед в традиционной атмосфере. В меню — рис, мясо, овощи, напитки.

Активный отдых

После культурной части — время адреналина! Вас ждёт целый комплекс увлекательных развлечений:

  • катание на квадроциклах
  • картинг — проверьте свои навыки вождения на трассе среди зелени
  • зиплайн — пролетите над джунглями, наслаждаясь потрясающими видами
  • аэровелосипеды — вы будто бы прокатитесь по небу
  • спуск на лодке
  • спуск на надувных плюшках

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле, пример транспорта вы можете увидеть в галерее
  • В стоимость включён обед и все активности
  • Обратите внимание, для некоторых активностей есть ограничения: рост — 180 см и вес — 90 кг
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Санье
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем лучшие маршруты, подскажем
читать дальше

идеальное время посещения достопримечательностей, отведём на местные кафе, рынки и в аутентичные рестораны с блюдами хайнаньской кухни. Особое внимание уделяем индивидуальным запросам: организуем как познавательные экскурсии по историческим и культурным объектам, так и активный отдых — прогулки по джунглям, поездки на смотровые площадки с потрясающими видами. Принципы нашей команды: ответственность, пунктуальность, доброжелательность и умение находить подход к людям разного возраста и интересов. Мы не просто рассказываю факты — делимся атмосферой Хайнаня, раскрываем его дух, традиции и красоту, превращаем каждую экскурсию в запоминающееся путешествие.

Н
Наталия
23 ноя 2025
Эскурсия очень понравилась. Когда на пляже надоест- самое время ехать на эту экскурсию. Будет и исторические панорамы, и активности на атракционах. И съедобный обед. Экскурсовод Артем очень внимательный и подробно отвечает на все вопросы, даже не по теме.

