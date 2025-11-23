Эта экскурсия — идеальное сочетание истории, культуры, природы и адреналина.
Вы познакомитесь с аутентичной архитектурой, оцените потрясающие народные костюмы, насладитесь живой музыкой, танцами и национальной кухней коренных народов Хайнаня. А затем прокатитесь на зиплайне, лодке, картинге и квадроциклах в диких тропических джунглях!
Описание экскурсии
Культура и традиции народов Ли и Мяо
Отправимся на прогулку по живописной деревне, где вас встретят местные жители в традиционных нарядах.
Вы узнаете:
- об истории и быте Ли и Мяо — древнейших коренных народов Хайнаня
- традиционной архитектуре — домах на сваях, построенных без единого гвоздя
- ритуалах, ремёслах и символике вышивки на национальных костюмах
- музыке и танцах — вас ждёт увлекательное шоу!
Вкусный обед
В середине дня вас ждёт сытный и ароматный обед в традиционной атмосфере. В меню — рис, мясо, овощи, напитки.
Активный отдых
После культурной части — время адреналина! Вас ждёт целый комплекс увлекательных развлечений:
- катание на квадроциклах
- картинг — проверьте свои навыки вождения на трассе среди зелени
- зиплайн — пролетите над джунглями, наслаждаясь потрясающими видами
- аэровелосипеды — вы будто бы прокатитесь по небу
- спуск на лодке
- спуск на надувных плюшках
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле, пример транспорта вы можете увидеть в галерее
- В стоимость включён обед и все активности
- Обратите внимание, для некоторых активностей есть ограничения: рост — 180 см и вес — 90 кг
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Санье
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем лучшие маршруты, подскажем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Наталия
23 ноя 2025
Эскурсия очень понравилась. Когда на пляже надоест- самое время ехать на эту экскурсию. Будет и исторические панорамы, и активности на атракционах. И съедобный обед. Экскурсовод Артем очень внимательный и подробно отвечает на все вопросы, даже не по теме.
