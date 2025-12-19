Описание Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Санье
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 5 часов
Размер группы 1-12 человек
$280 за экскурсию
Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Обзорная экскурсия по Санье (о. Хайнань, Китай) Откройте для себя удивительный мир традиций, природы и ремёсел Китая во время насыщенной обзорной экскурсии по Санье — жемчужине острова Хайнань. Это путешествие позволит вам за несколько часов увидеть самые интересные и познавательные локации южного Китая. Вы посетите уникальные дома-деревья, где архитектура гармонично сочетается с тропической природой. Примете участие в традиционной чайной церемонии, узнаете секреты заваривания настоящего китайского чая и попробуете редкие сорта. На фабриках акульего жира, шёлка и кальция вы увидите, как создаются натуральные продукты и изделия, которыми славится Китай. На змеиной ферме познакомитесь с удивительными видами змей и узнаете о целебных свойствах препаратов на их основе. А на Тибетской фабрике вас ждёт знакомство с тибетской медициной, благовониями и уникальными лечебными маслами. Все локации включены в маршрут и бесплатны при сопровождении русскоязычного гида. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство и приятное путешествие. ⏰ Продолжительность: 4–5 часов 💬 Включено: русскоязычный гид, трансфер 📍 Все посещения бесплатные с гидом

