Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
«Шёлковую фабрику, где вы познакомитесь с процессом производства ткани»
Завтра в 13:00
7 дек в 08:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Санье
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $60 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Побережье Саньи и городок Тянья
Насладиться тропическим колоритом и локальными угощениями и познакомиться с местной культурой
Начало: У парка «Тянья Хайцзяо»
«Вы познакомитесь с локальной культурой и понаблюдаете за нетуристической повседневной жизнью местных»
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
от $300 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман2 декабря 2025Это наша первая экскурсия в Санье и в Китае. Очень интересно было уже в поездке от отеля. По парку походили
- ННаталья26 ноября 2025Иван- очень позитивный человек! Все с улыбкой, шуткой. Экскурсия понравилась. Сразу на следующий день по прилету стали больше понимать про Китай! Смотреть на все под другим углом
- NNadezhda19 ноября 2025Андрей прекрасный гид, рассказал много исторических фактов о Хайнане и Санье! Провез по всем знакомым местам! Было интересно! Андрей очень отзывчивый, помог с личными вопросами!!! Прекрасный и комфортный автомобиль, приятно удивил китайский автопром!!! Благодарю за экскурсию!!! Буду рекомендовать!!!
- ЕЕлена17 ноября 2025Были на обзорной экскурсии. Отличная комфортабельная машина, гид прибыл вовремя, заранее написали куда и во сколько подойти. Максим очень старался,
- LLYUBOV16 ноября 2025Все прошло хорошо. Гид был русскоговорящих, рассказал про город, везде организовал проходы по билетам. Помогал с покупкой сувениров
- ЕЕлизавета16 ноября 2025Ни хао! Побывали на обзорной экскурсии по Санье, гидом был Андрей. Нам очень понравилось! У Андрея отличный русский, много рассказывал
- ММихаил11 ноября 2025Все отлично. Даже после экскурсии обращались к Андрею по другим вопросам. Помогал
- ММария11 ноября 2025Ребята, мы все разузнали про Санью и Хайнань!) С нами работал Иван. Очень интересный рассказчик, юморной человек, всегда реагировал на наши пожелания и создавал комфорт. Нам все понравилось. Спасибо за работу.
- ZZalina8 ноября 2025Спасмбо за очееь быструю организацию ж
экскурсии! Вче понравмлось, автомобиль был очень комфортный! Гид был очень доброжелательный и общительным! Очень советую!!!
- РРаушан4 ноября 2025Спасибо большое Андрею, он старался сделать все как можно лучше, подстраивался под наши пожелания и возможности, тк мы были с
- AAnatoly3 ноября 2025Экскурсия прошла на отлично! Андрей предоставил современный люксовый автомобиль. Гид свободно владеет русским языком. Так как он местный житель, то
- ААлексей29 октября 2025Спасибо Андрею! Все доступно и понятно. Можно вносить любые изменения в маршрут и произвольно регулировать время в разных локациях без изменения цены. Помог в организации других поездок, билетов!
- ЮЮлия29 октября 2025Очень хорошая организация и экскурсовод. Всё вовремя, как договорились, всегда на связи! Хорошая экскурсия. Дополнительно помогли с билетами на поезд в другой город, с выбором клиники. Все очень понравилось, благодарю! Рекомендую!!
- ЮЮлия28 октября 2025Отличный гид Андрей! Приятно показал нам Санью, рассказал про Хайнань! Нам очень понравилось.
Единственное, акулья ферма спорное место. Там работаю агрессивные
- ООлег27 октября 2025Нам понравилось. Город небольшой, но очень красивый. Природа замечательная. Море, песок, залив. Гид отличный. Если есть пожелания, то может скорректировать
- ККудрявцев25 октября 2025Всё очень понравилось! Экскурсия была очень интересной, понятный русский язык у гида, отличный комфортабельных автомобиль. По нашему желанию гид скорректировал
- ННаталия23 октября 2025Прилетели в Санью впервые, не будучи любителями пляжного отдыха. Хотелось интересно провести время, увидеть достопримечательности и узнать о культуре. В
- ААлексей23 октября 2025Отличная экскурсия! Гид отлично говорит по-русски, всё понятно и интересно рассказывает. Можно менять маршрут как угодно- под себя, без ограничений. Машина комфортная, поездка прошла легко и спокойно. Очень приятный человек, всегда готов помочь и подсказать. Остались только хорошие впечатления, рекомендую!
- ЕЕлена17 октября 2025Пунктуален. Хороший, понятный русский язык. Отвечает на любые вопросы. Отличный автомобиль - Voyah Dream. Без проблем можно менять маршрут, выбрасывать
- ДДиана15 октября 2025Спасибо гиду Кате за интересную экскурсию 😘
